MLB》柯賓後援成為災難 國民教頭：我不後悔

柯賓後援0.2局失掉6分。（USA TODAY Sports）

〔體育中心／綜合報導〕國聯分區系列賽，今天前5局靠著桑契斯（Anibal Sanchez）只失1分的好投，讓國民取得2：1領先，不料第6局派上柯賓（Patrick Corbin）後援形成大災難，讓國民單局狂掉7分遭道奇逆轉，系列賽被聽牌，國民教頭馬丁尼茲（Dave Martinez）賽後表示，派柯賓上場的決定他不後悔。

柯賓。（美聯社）

例行賽國民牛棚防禦率高達5.66，全聯盟最爛，逼得國民不得不在季後賽用先發補牛棚，上戰啟用薛哲收到奇效，今天如法炮製派出另一先發柯賓，不料他6局一上來就被貝林傑敲安，2出局後又連被5打者上壘狂掉4分，國民換投後，又被轟3分砲，國民最終苦追無力。

請繼續往下閱讀...

國民教頭馬丁尼茲賽後說，「我信任Pat（柯賓），他一整年的表現都讓人難以置信，如果比賽重來，我還是會派他上場，他就是那種人。我很替他難過，他為我們付出了全力，他下場後還看著我的眼睛跟我說：『明天我會做好準備登板』，他就是我們球隊要的那種人！」

退無可退的國民明天將派出休息2天的薛哲先發，馬丁尼茲表示：「明天所有人都要備戰，所有人都知道我們為什麼而戰，我告訴球員們今天這場輸球的意義，那就是我們又要再去洛杉磯了（G5）。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法