MLB》曾嗆阿庫尼亞不懂尊重 紅雀終結者和他的心結更深了（影音）

〔記者倪婉君／綜合報導〕在今天國聯分區系列賽第3戰之後，美媒CBS運動網記者認為，紅雀終結者C.馬丁尼茲和勇士「散步小子」阿庫尼亞的心結更深了。

在4日紅雀和勇士的分區系列賽首戰，C.馬丁尼茲就對阿庫尼亞頗有微詞。阿庫尼亞該役9局下對C.馬丁尼茲轟出兩分砲後，並沒有直接跑壘，而在打擊區上「目送」全壘打出牆的舉動，讓C.馬丁尼茲賽後不滿開嗆：「我希望他能尊重比賽，也尊重我這個球員。」

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阿庫尼亞。（法新社）

只是第1戰時，C.馬丁尼茲驚險守住7：6的勝利，但今天第3戰，他卻在9局上2出局後未能守成，反而單局放火失3分，也讓紅雀以1：3遭勇士逆轉。紅雀在贏得首戰後，吞下二連敗，目前居於被勇士聽牌的劣勢。

馬丁尼茲。（美聯社）

今天兩人的驚險場面就發生在9局，C.馬丁尼茲在失掉3分後，心情已經很不爽，這時遇到走上打擊區的1棒阿庫尼亞，他就顯得有些「失控」，不但第1球就飆出99英里火球，在2好3壞後，他又送上一顆超近身速球，讓阿庫尼亞獲保送上壘。

阿庫尼亞差點遭壞球擊中。（法新社）

幸虧有紅雀資深捕手莫里納在，他一路「護送」阿庫尼亞上一壘，也等於是擋在兩人中間，不讓衝突發生。CBS運動網記者提到，鏡頭沒拍到的部分是，馬丁尼茲朝向一壘吼叫，而勇士一壘指導教練則出面緩頰，讓口中也念念有詞的阿庫尼亞克制住。

阿庫尼亞在季後賽首戰的「散步」跑壘引發眾怒後，第2戰的跑壘就變積極，但這位21歲的超級二年級生，顯然仍被對手盯上。

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