高球》徐薇淩、錢珮芸並列24 美國奈特奪首冠獻給過世的哥哥

美國22歲小將奈特以總桿266桿奪下生涯首冠。（美聯社）

〔記者粘藐云／綜合報導〕LPGA德州菁英賽今進行最後一輪，台灣女將徐薇淩、錢珮芸都以總桿282桿，拿下並列第24名；美國22歲小將奈特則以總桿266桿奪下生涯首冠。

徐薇淩在德州菁英賽狀況起伏頗大，前兩輪都打出68桿，一度取得並列第7名，也有機會問鼎冠軍；不過第3輪打出73桿，最後一輪則是抓下2博蒂、4柏忌，以73桿繳卡，把原本賺到的桿數又用掉，最終以總桿282桿，拿下並列第24。

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另一台將錢珮芸則從第10洞出發，在第17洞上演獵鷹秀，轉場後第1洞吞下柏忌，好在第3洞抓下1鳥止血，第6洞又吞1柏忌，最後收在70桿，同樣以總桿282桿作收，排名上升到並列24。

徐薇淩。（資料照，法新社）

來自德州的奈特，這次賽事發揮地主優勢，前3輪都繳出6字頭好成績，今抓下5博蒂，沒有任何柏忌，以66桿繳卡，最終以266桿封后，也是她在LPGA的生涯首冠。

奪冠後，奈特激動落淚，她表示，自己的家鄉距離老美高爾夫球場僅1小時的車程，每次在這裡打球都會想到自己因車禍離世的哥哥，「我想我有第2個桿弟，我知道他在天上看著我，也會為我的表現感到驕傲。」

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