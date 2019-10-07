MLB》神巧合！太空人重砲連3年同天敲超前轟 網友直呼不可思議

柏格曼連續三年在同一天擊出超前轟。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕太空人昨靠著柯爾（Gerrit Cole）狂飆15K壓制光芒，在美聯分區系列戰取得聽牌優勢，其中三壘手柏格曼（Alex Bregman）在4局下從光芒塞揚王牌史奈爾（Blake Snell）手中擊出的陽春砲，成為突破雙方僵局的關鍵，而這一轟也締造了一項非常難得的紀錄，也就是柏格曼已經連續三年於10月5日在0：0情況下擊出超前轟，成為史上第一人，這項超狂紀錄也讓網友紛紛表示不敢置信，直接封他為「10月5日先生」。

柏格曼生涯第一場季後賽、也就是2017年10月5日面對紅襪隊的分區系列賽首戰，第1局面對紅襪強投塞爾（Chris Sale）就轟出陽春砲助球隊先馳得點，最後太空人以8：2獲勝。

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去年10月5日同樣是分區系列賽首戰，太空人對決中區龍頭印地安人，柏格曼一樣是在第4局砲轟克魯伯（Corey Kluber），幫助球隊先打破鴨蛋，以1：0領先，最後此役太空人以7：2獲勝。

大聯盟另一位季後賽曾三度在同一天開轟的為天使強打普侯斯（Albert Pujols），他當年效力紅雀隊時期曾分別在2001年、2004年以及2011年的10月10日擊出全壘打。

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