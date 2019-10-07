田徑世錦賽》中國隊接棒失誤名次遭取消 女選手崩潰跪地痛哭（影音）

〔體育中心／綜合報導〕2019田徑世界錦標賽昨天進行女子400公尺接力決賽，原在預賽中以第3名晉級的中國隊，決賽三、四棒在交棒時出現嚴重失誤，最後遭判犯規成績也被取消，擔任第四棒的女選手自責跪地痛哭。



6日凌晨登場的女子400公尺決賽，中國隊接力隊棒次依序為梁小靜、韋永麗、孔令微跟葛曼棋，排在第八賽道的中國隊，第一棒梁小靜開賽就取得領先，第二棒的韋永麗在直線跑道也沒有被追過，交棒給第三棒的孔令微後，雖被美國隊超越，不過在過彎時仍處在第4名，不料孔令微在交棒給最後一棒葛曼棋時，卻出現嚴重失誤，葛曼棋接棒時越過接棒區，為確保能獲得有效決賽名次，兩人還退回接棒區重新起跑。

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決賽中國隊三、四棒在交棒時竟出現嚴重失誤。（法新社）

中國隊決賽三、四棒在交棒時出現嚴重失誤。（法新社）

最後「女飛人」快腿普萊絲領銜的牙買加隊以41.44秒奪金，英國隊、美國隊則各奪銀、銅，而中國隊則以1分05秒97完賽，原獲得第8名，不過隨後大會認定她們犯規，成績也直接被取消，在越過終點線後，葛曼棋直接跪倒在跑道上崩潰流淚，三位隊友從後方趕上，4個人抱在一起。

擔任第四棒的葛曼棋自責跪地痛哭。（路透）

葛曼棋崩潰哭泣。（法新社）

而這已經不是中國女子接力隊第一次發生接棒失誤，今年5月11日在日本橫濱舉行的2019年世界接力賽400公尺預賽中就出現過，是由擔任第一棒的梁小靜和第二棒的老將韋永麗發生接棒失誤，當時成績同樣也被取消。

中國女子接力隊。（法新社）

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