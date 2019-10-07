MLB》道奇打線強心臟 6上猛灌7分創聯盟紀錄

道奇在6局上攻下7分，都是打者在2好球後打回分數，創下大聯盟首次壯舉。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕道奇今天在國聯分區系列賽第三場以10：4逆轉國民，成功搶下系列賽2：1聽牌優勢，其中道奇在6局上打了11人次、猛灌7分是本場比賽轉捩點。更難能可貴的是，道奇在6局上的7次得分，都是打者在2好球後成功打回分數，不僅創下大聯盟首次壯舉，也顯見道奇打線的強心臟。

道奇打線在6局上2出局後展現重砲火力，棒打國民投手柯賓（Patrick Corbin）灌進7分，成為大聯盟季後賽史上，在2出局後還能得到7分的第三支隊伍。前兩支完成的球隊分別是2007年世界大賽首戰的紅襪、2010年世界大賽第二戰的巨人。不僅如此，道奇進帳的7分皆是打者在2好球後擊出安打、全壘打拿下的，成功創下大聯盟首次的罕見紀錄。

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率先敲出超前比分二壘打的馬丁（Russell Martin）指出:「當時柯賓雖然球數領先，但是他並沒有選擇繼續投好球，反而一直丟引誘球被我選到2好2壞，接著柯賓下一球就偏高被我逮中了。」

馬丁敲出超前比分二壘安打。（歐新社）

此外轟出3分砲，一舉擴大領先優勢的透納（Justin Turner）則認為進攻是會傳染的，「我想我們成功在6局上把握住機會，每一棒都具有非常強大的破壞力，接下來發生的事情就是球隊在記分板上掛上7分。」

透納轟出3分砲。（法新社）

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