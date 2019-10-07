MLB》光芒可能上演奇蹟逆襲？美媒點出太空人關鍵弱項

光芒位於淘汰邊緣，明將背水一戰。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕美聯分區系列戰前兩場皆墨的光芒將回到主場進行背水一戰，全隊將上下齊心、企圖在系列賽扭轉氣勢，大聯盟官網記者賈斯提斯（Richard Justice）日前就撰文指出，如果要在接下來的比賽中化危機為轉機，必須先從太空人最弱的一環──牛棚下手。

太空人隊雖然拿下2連勝，但此兩戰牛棚防禦率高達8.10，明顯不是能夠令人放心的數字，包括第一戰0.2局就被敲4安失2分的普瑞斯利（Ryan Pressly）、第二戰在9局上兩度讓對手形成滿壘、上演劇場的當家終結者歐蘇納（Roberto Osuna），都一再顯示了美西龍頭牛棚的不穩定性。賈斯提斯指出，在光芒打者面對太空人牛棚打擊率高達0.375的情況下，第三戰他們應試圖讓雙方進入牛棚大戰，獲勝的機會較為濃厚。

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另外，第三戰應也是雙方先發投手實力較為旗鼓相當的一戰，除太空人第三號王牌葛蘭基（Zack Greinke）生涯季後賽防禦率達4.03外，在外卡戰繳出好投率隊奪勝的光芒先發莫頓（Charlie Morton）更是太空人當年拿下首座金盃的功臣之一，他對老東家會拿出什麼樣的表現也值得關注。

莫頓將扛起第三戰先發。（資料照，美聯社）

此文也提到，若光芒隊能夠在第三戰贏球的話，將會讓太空人教頭辛奇（A.J. Hinch）陷入一個兩難的局面，也就是要讓韋蘭德（Justin Verlander）只獲得短暫休息就再度登板，還是要派菜鳥厄奎迪（Jose Urquidy）、或者季末投得跌跌撞撞的第4號先發邁利（Wade Miley）上陣。

此外，雖然眾人的目光焦點都集中在投手群部分，不過賈斯提斯也特別提到，光芒隊陣中還是有多名打者球季末皆保持不錯的近況，例如在9月打擊率0.378在大聯盟高居第二的米德斯（Austin Meadows）、外卡戰敲出兩轟的迪亞茲（Yandy Diaz），以及今年季後賽打擊率高達.417的潘姆（Tommy Pham）等人，還是有機會與太空人一搏。

米多斯。（資料照，法新社）

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