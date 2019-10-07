棒球》飆主審國罵引風波 文化球員陳偉濠又傳去摩鐵吸毒遭逮

陳偉濠。（資料照，記者林正堃攝）

〔體育中心／綜合報導〕日前在梅花旗大學棒球賽冠軍戰，疑似故意伸手遭觸身卻沒獲主審採納，隨後在場上飆罵飆「五字經」引發爭議的文化大學球員陳偉濠，賽後文化大學祭出懲處，除了記過他也遭球隊禁賽3場，不料今他又被爆出，似在比賽之後，跟友人相約在摩鐵內吸毒，友人的父親打電話報警抓人，兩人也被帶回派出所驗尿，待檢驗報告出爐後函送裁罰。

文化大學日前在梅花旗大學棒球錦標賽冠軍戰以6：5擊敗北市大，不過6局上陳偉濠疑似故意伸手遭觸身，沒獲主審採納，隨後利用安打滑回本壘時又開口飆罵髒話，主審直接走到休息室警告，影片上傳後也引發球迷熱議。

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據了解，當天比賽後，陳偉濠疑似邀約20歲的林姓友人，到新北市樹林區某摩鐵內吸食毒品，而警方接獲友人父親報案，立即派員到現場搜查，在房間的馬桶內，查獲一支疑似吸食器的吸管，且呈3級毒品K他命陽性反應，陳偉濠跟林姓友人雖否認吸毒和持有毒品，但仍被警方依法帶回驗尿，待檢驗報告出爐後函送裁罰。

爭議不斷的陳偉濠，5日在全國運動會預賽首日進行新北市與彰化縣之戰，代表新北市的他賽前才與總教練周正雄一起前往裁判室，向前幾天發生飆罵事件的裁判當事者道歉，好不容易讓飆罵「五字經」風波落幕，沒想到今又傳捲入吸毒疑雲，恐將嚴重影響他的棒球生涯。

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