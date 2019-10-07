中職》30年二軍頒獎儀式 陳文杰囊括4大獎、廖乙忠拿雙冠王

中職二軍今舉辦年度頒獎儀式。（聯盟提供）

〔體育中心／綜合報導〕中華職棒30年二軍總冠軍由例行賽第一名的中信兄弟二軍以3勝0敗的戰績擊敗富邦悍將二軍，締造隊史連續四年奪下二軍總冠軍的霸業。選手拚戰整個賽季，展現優異球技爭取個人榮譽，中職今（7）日特別舉辦二軍年度頒獎儀式，由吳志揚會長、Footer行銷部經理徐煒傑親自頒發獎座，表揚選手們的辛苦成果。

今年二軍投手及打擊榜由中信兄弟及富邦悍將的選手包辦。中信兄弟廖乙忠本季於二軍出賽14場，拿下9勝2敗的戰績，防禦率僅1.55，囊括勝投及防禦率雙冠王；救援王吳哲源本季出賽23場，奪下8個救援成功。富邦悍將投手表現不遑多讓，林煜清投出73次三振，獲得奪三振王的頭銜；林克謙本季在二軍30場後援出賽，拿下14個中繼成功，成為今年的中繼王。

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打擊獎項則全部由中信兄弟選手包辦，陳文杰成為個人獎項最大贏家，本季出賽61場、打擊率0.359、擊出88支安打，三度蟬聯打擊王、安打王，並以16次盜壘成功及0.84的盜壘成功率，連續兩年拿下盜壘王獎項，今年更繳出58分打點成為打點王；許基宏則以18發全壘打的表現再度登上全壘打王寶座。

陳文杰榮獲四冠王。（聯盟提供）

選手們今（7）日出席頒獎儀式，與大家分享獲獎的喜悅，球員們紛紛對球團以及教練團表達感謝。廖乙忠感謝球團肯定，讓自己有機會拿下個人獎項。林煜清表示無論是在一軍或是二軍，都會盡最大力量幫助球隊。林克謙也謝謝大家支持，期待自己能繼續為球隊效力。吳哲源拿下二軍救援王頭銜後，期許自己往後能夠在一軍發光發熱。

許基宏同樣感謝球迷的關注與支持。收穫滿滿的陳文杰則表示，往後的每一場比賽，會讓自己變得更好！

吳志揚會長表示，二軍選手的優異表現及賽事同樣精采，值得大家為選手加油打氣！選手拚戰整個賽季，全力以赴達成各項個人紀錄，是為了提升自身的球技實力，也為了團隊殊榮。2019年中職二軍賽程已於10月1日告一段落，聯盟邀請球迷們繼續關注中華職棒的比賽，無論是一軍或二軍的賽事，都值得球迷給予鼓勵及掌聲。

獎項 選手 球隊 成績 打擊王 陳文杰 中信兄弟 打擊率0.359 安打王 陳文杰 中信兄弟 88安打 全壘打王 許基宏 中信兄弟 18全壘打 打點王 陳文杰 中信兄弟 58打點 盜壘王 陳文杰 中信兄弟 16盜壘成功、盜壘成功率0.84 防禦率王 廖乙忠 中信兄弟 防禦率1.55 勝投王 廖乙忠 中信兄弟 9勝 奪三振王 林煜清 富邦悍將 73奪三振 中繼王 林克謙 富邦悍將 14中繼成功 救援王 吳哲源 中信兄弟 8救援成功

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