中職》30年二軍頒獎儀式 陳文杰囊括4大獎、廖乙忠拿雙冠王

中職二軍今舉辦年度頒獎儀式。（聯盟提供）
〔體育中心／綜合報導〕中華職棒30年二軍總冠軍由例行賽第一名的中信兄弟二軍以3勝0敗的戰績擊敗富邦悍將二軍，締造隊史連續四年奪下二軍總冠軍的霸業。選手拚戰整個賽季，展現優異球技爭取個人榮譽，中職今（7）日特別舉辦二軍年度頒獎儀式，由吳志揚會長、Footer行銷部經理徐煒傑親自頒發獎座，表揚選手們的辛苦成果。
今年二軍投手及打擊榜由中信兄弟及富邦悍將的選手包辦。中信兄弟廖乙忠本季於二軍出賽14場，拿下9勝2敗的戰績，防禦率僅1.55，囊括勝投及防禦率雙冠王；救援王吳哲源本季出賽23場，奪下8個救援成功。富邦悍將投手表現不遑多讓，林煜清投出73次三振，獲得奪三振王的頭銜；林克謙本季在二軍30場後援出賽，拿下14個中繼成功，成為今年的中繼王。
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打擊獎項則全部由中信兄弟選手包辦，陳文杰成為個人獎項最大贏家，本季出賽61場、打擊率0.359、擊出88支安打，三度蟬聯打擊王、安打王，並以16次盜壘成功及0.84的盜壘成功率，連續兩年拿下盜壘王獎項，今年更繳出58分打點成為打點王；許基宏則以18發全壘打的表現再度登上全壘打王寶座。
陳文杰榮獲四冠王。（聯盟提供）
選手們今（7）日出席頒獎儀式，與大家分享獲獎的喜悅，球員們紛紛對球團以及教練團表達感謝。廖乙忠感謝球團肯定，讓自己有機會拿下個人獎項。林煜清表示無論是在一軍或是二軍，都會盡最大力量幫助球隊。林克謙也謝謝大家支持，期待自己能繼續為球隊效力。吳哲源拿下二軍救援王頭銜後，期許自己往後能夠在一軍發光發熱。
許基宏同樣感謝球迷的關注與支持。收穫滿滿的陳文杰則表示，往後的每一場比賽，會讓自己變得更好！
吳志揚會長表示，二軍選手的優異表現及賽事同樣精采，值得大家為選手加油打氣！選手拚戰整個賽季，全力以赴達成各項個人紀錄，是為了提升自身的球技實力，也為了團隊殊榮。2019年中職二軍賽程已於10月1日告一段落，聯盟邀請球迷們繼續關注中華職棒的比賽，無論是一軍或二軍的賽事，都值得球迷給予鼓勵及掌聲。
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獎項
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選手
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球隊
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成績
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打擊王
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陳文杰
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中信兄弟
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打擊率0.359
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安打王
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陳文杰
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中信兄弟
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88安打
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全壘打王
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許基宏
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中信兄弟
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18全壘打
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打點王
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陳文杰
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中信兄弟
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58打點
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盜壘王
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陳文杰
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中信兄弟
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16盜壘成功、盜壘成功率0.84
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防禦率王
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廖乙忠
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中信兄弟
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防禦率1.55
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勝投王
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廖乙忠
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中信兄弟
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9勝
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奪三振王
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林煜清
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富邦悍將
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73奪三振
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中繼王
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林克謙
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富邦悍將
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14中繼成功
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救援王
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吳哲源
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中信兄弟
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8救援成功