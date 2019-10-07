棒球》陳偉濠一再犯錯 前文化教頭陳進財：還是希望把他救起來！

日前才飆罵主審遭禁賽處分，陳偉濠今又傳出吸毒被逮，但前文化教頭陳進財仍盼外界能再給學生一次機會。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者倪婉君／台北報導〕文化大學棒球隊球員陳偉濠日前才因飆罵主審事件遭禁賽處分，如今又傳出吸毒被逮，校方和球隊可望明天討論後續處置；61歲的前文化大學棒球隊總教練陳進財今晚受訪指出，還是希望外界能再給學生一次機會，「我們要想辦法把他救進來，讓他步入正軌！」

22歲的陳偉濠3日在梅花旗冠軍戰對主審飆罵髒話，引發軒然大波，文化大學也於4日發聲明指出會至少處以3場禁賽，另會提案送交獎懲委員會議處；陳偉濠本人前天則在參加全國運動會預賽時，在新北市教練周正雄陪同下親自向主審道歉。

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好不容易事情稍微平息，今又傳出陳偉濠因吸毒遭逮的負面新聞，再度引發網路一片撻伐。目前擔任文化大學棒球隊總教練的廖敏雄今晚並未接聽電話，但前教頭陳進財則受訪指出，希望外界能再給學生機會。

「我個人的立場，還是希望能把他救起來，讓他步入正軌，我想這才是教育機構的使命，而不是學生犯錯，就立刻處以最嚴重的開除處分。」陳進財表示這是他個人的看法，校方會如何處分，還要看明天的討論結果。

陳進財指出，自己過往帶隊時最重視球員品行，「我告訴他們『賭』和『毒』是絕對不能碰的兩件事情，一旦有球員違反規定，就會讓他們離開球隊。」在陳進財眼中，陳偉濠是有潛力的游擊手，打擊、守備都不錯，「希望外界能再給年輕人一個機會，毀掉他們很簡單，把他們救起來對國家、社會有貢獻，才是教育機構的責任。」

對於文化大學棒球隊的形象，陳進財過去一直很注重，並叮嚀球員一定要尊敬長輩，他也重話指出現在的教練一定要重視學生品行，並且時刻叮嚀，「如果都不講的話，球隊就會爛下去。」

文化大學棒球隊總教練陳進財（右）。（資料照，記者陳志曲攝）

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