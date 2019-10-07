體操世錦賽》狂賀！台灣男子體操隊確定拿到4張奧運門票

台灣男子體操代表隊確定拿到4張奧運門票。（資料照，取自國際體操總會臉書）

〔記者林岳甫／綜合報導〕台灣男子體操隊昨在2019年斯圖加特世界錦標賽成隊資格賽斬獲250.093分，比去年提高近12分，好消息是至今進行6組賽事後，台灣仍高居第5，也提前確定拿到4張奧運門票。

本屆世錦賽攸關明年奧運資格，資格賽前3名中國、俄羅斯、日本都已經拿到4席奧運資格，因此我只要能躋身前12名，就能拿到滿額奧運門票。

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李智凱、唐嘉鴻、徐秉謙、蕭佑然、游朝偉是本屆團體成員，5人昨在資格賽第一組出場，齊心協力拿到高分，而首日共4組、12國出賽，台灣排名第2。

截至目前，資格賽6組賽事結束，台灣隊排名第5名，僅次於美國250.359分、中國256.821分、日本258.026分及俄羅斯的259.928分。

資格賽預計進行至明日凌晨，再來兩組有烏克蘭、南韓、英國及荷蘭、瑞士、羅馬尼亞等隊，即使6國最後成績超越我國，仍會排名第11名，不會跌出安全名單，因此提前確定拿到奧運資格。

台灣今日無賽事進行，教練團及選手仍親自到場觀戰，每人都專注看著比賽，並關注對手的成績。唐嘉鴻透露，「在資格賽拿到高分的開心已經過了，這次進入體育館看比賽就只剩下緊張，好像在等放榜。」

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