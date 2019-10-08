NBA》紫金軍團改頭換面 D.羅素：像夢幻隊

D.羅素大讚前東家宛如夢幻隊。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕洛杉磯湖人今夏迎來A.戴維斯（Anthony Davis）、D.格林（Danny Green）等明星球員，瞬間成為新球季奪冠大熱門。果不其然在熱身賽首戰就以123：101大勝勇士，全新陣容打出亮眼表現，也讓今夏轉戰勇士的D.羅素（D'Angelo Russell）大讚前東家宛如夢幻隊。

湖人熱身賽首戰交手勇士，也是A.戴維斯與「詹皇」詹姆斯（LeBron James）首次合體，首節就取得33：20的領先優勢，最終A.戴維斯砍下全場最高22分、10籃板，詹姆斯拿下15分、8助攻，也讓勇士慘敗收場。同時D.羅素也意識到現在的紫金軍團，與2年前他離開湖人時相比已是天壤之別。

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D.羅素直呼：「湖人不一樣了，當你看到這些明星球員在同一隊一起打拚時，這是非常酷的事情，簡直就像是夢幻隊。」

D'Angelo Russell on watching the LeBron/AD Lakers: "It's different. It's different seeing all those big guys on the floor at the same time. LeBron playing point alongside those dudes. It's cool. It looks like a fantasy team or something." — Nick Friedell （@NickFriedell） October 6, 2019

D.羅素在2015年選秀會上以榜眼之姿加盟湖人，當時被湖人寄予厚望能夠成為未來主力戰將，但僅效力兩個球季就在2017年連同馬茲戈夫（Timofey Mozgov）被交易至籃網。在湖人兩年總計出賽143場，場均貢獻14.3分、4次助攻。

值得一提的是，D.羅素上賽季成功在籃網打出全明星身手，出賽81場，場均繳出生涯新高21.1分，也首度入選明星賽，並帶領籃網打出42勝40敗的戰績奪下東部第6，籃網也自2015年後重返季後賽。

今夏D.羅素簽下一紙4年1.17億美元的頂薪合約轉戰勇士，但熱身賽首秀表現不佳，全場9投2中手感冰冷，僅拿下4分、2籃板、1助攻。

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