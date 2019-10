NBA》紫金軍團改頭換面 D.羅素：像夢幻隊

D.羅素大讚前東家宛如夢幻隊。(資料照,美聯社)

〔體育中心/綜合報導〕洛杉磯湖人今夏迎來A.戴維斯(Anthony Davis)、D.格林(Danny Green)等明星球員,瞬間成為新球季奪冠大熱門。果不其然在熱身賽首戰就以123:101大勝勇士,全新陣容打出亮眼表現,也讓今夏轉戰勇士的D.羅素(D'Angelo Russell)大讚前東家宛如夢幻隊。

湖人熱身賽首戰交手勇士,也是A.戴維斯與「詹皇」詹姆斯(LeBron James)首次合體,首節就取得33:20的領先優勢,最終A.戴維斯砍下全場最高22分、10籃板,詹姆斯拿下15分、8助攻,也讓勇士慘敗收場。同時D.羅素也意識到現在的紫金軍團,與2年前他離開湖人時相比已是天壤之別。

D.羅素直呼:「湖人不一樣了,當你看到這些明星球員在同一隊一起打拚時,這是非常酷的事情,簡直就像是夢幻隊。」

D'Angelo Russell on watching the LeBron/AD Lakers: "It's different. It's different seeing all those big guys on the floor at the same time. LeBron playing point alongside those dudes. It's cool. It looks like a fantasy team or something."