日職季後賽》阪神1分險勝橫濱 「下剋上」成功晉級決勝輪

阪神虎終結者藤川球兒為球隊守下關鍵勝利。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕中央聯盟季後賽高潮系列賽首輪關鍵殊死戰，央聯第三的阪神虎面對央聯第二的橫濱DeNA，阪神靠著8局上捕手梅野隆太郎的高飛犧牲打攻下超前分，最後派出39歲的老將藤川球兒守成，以2：1驚險獲勝，成功完成「下剋上」，將在決勝輪挑戰央聯優勝讀賣巨人隊。

季末上演奇蹟的阪神先是在例行賽最後一天驚險晉級，高潮系列賽首戰最後又在落後多達6分的情況下以8：7贏球，取得聽牌優勢，不過昨橫濱靠著乙坂智的代打再見轟保住一線生機，今天兩隊進行驟死賽，前5局打完雙方僵持不下、形成0：0平手局面。6局上，阪神先靠著國吉佑樹的暴投先馳得點， 不過7局下阪神三壘手北條史也在滿壘時發生失誤，橫濱追成1：1平手。

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8局上橫濱換上洋投艾斯可巴（Edwin Escobar），他在1出局後觸身球保送髙山俊，接著阪神換上植田海代跑，他先成功盜上二壘，最後靠著艾斯可巴暴投上到三壘，隨後梅野隆太郎擊出關鍵高飛犧牲打，阪神再度要回領先。

阪神在8局下直接推出終結者藤川球兒，他登板2局面對7名打者，送出1次保送，飆出2K，沒有讓橫濱有反攻機會，成功替球隊守住勝利。

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