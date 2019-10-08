日職》巨人王牌模擬賽登板解決18人 季後賽能否上場今揭曉

讀賣巨人王牌投手菅野智之日前在模擬賽用64球解決18人，季後賽能否登板今揭曉。（資料照，取自讀賣巨人推特）

〔體育中心／綜合報導〕讀賣巨人王牌投手菅野智之近期飽受腰傷所苦，本季三度遭到抹消登錄，而他昨天在二軍基地川崎巨人球場進行模擬賽練習，面對18位打者用了64顆球，季後賽能否登板，今與一軍會合後便能揭曉。

連兩年榮獲澤村賞的菅野智之，今年薪水增至6.5億日圓，成為巨人隊史最高薪選手，不過他本季表現明顯不如以往出色，22場先發雖有3場完投、1場完封，戰績11勝6敗，但防禦率是偏高的3.89，投球局數136.1局就挨了20轟也創下生涯最差。

請繼續往下閱讀...

菅野智之9月4日對中日龍先發2局失4分吞敗後，就先因腰傷下二軍，15日好不容易回到一軍，對阪神僅投4局掉4分，投不滿5局就退場，隔天也再遭下放，本季第三度遭下放二軍。

日媒《體育報知》昨報導指出，菅野智之前天在二軍基地川崎巨人球場進行模擬賽形式的練習，花費64球共面對18位打者，而巨人投手總合教練宮本和知受訪時對於菅野在二軍的投球表現喊很滿意，認為菅野基本上狀況還不錯，也期待與他在一軍見面。

不過該文也指出，菅野能否出戰季後賽仍得看今天休戰日的一軍練習後的會談，面對昨以「下剋上」扳倒央聯第二的橫濱DeNA的阪神虎，巨人預計首戰將派出勝投王山口俊，第二戰則有可能推出洋投梅賽德斯（Cristopher Mercedes），而第三戰除了菅野外， 2015年第一選秀指名的櫻井俊貴和新秀高橋優貴都是可能的人遠。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法