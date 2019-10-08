體操世錦賽》決賽名次出爐！唐嘉鴻單槓第1、李智凱鞍馬第3 成隊首晉8強

世界體操錦標賽資格賽，台灣男子成隊首晉8強。（取自臉書徐秉謙 Vincent Hsu）

〔記者林岳甫／綜合報導〕2019年斯圖加特世界體操錦標賽男子資格賽今日凌晨落幕，台灣隊表現出色，不只成隊於昨晚率先拿到4張奧運門票，最終以第8名躋身決賽，而李智凱、唐嘉鴻又雙雙拿到個人全能及單項的決賽資格，其中唐嘉鴻在單槓排名高居第1，李智凱鞍馬則名列第3。

台灣男子成隊在資格賽拿到250.093分，比去年提高近12分，以吊車尾晉級8強決賽，屆時將與俄羅斯、中國、日本、烏克蘭、英國、瑞士、美國等隊，進行決賽比拚，而俄羅斯、中國、日本、英國、瑞士、美國在上屆排名前6，而台灣這次則是首闖8強，成為大黑馬。

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在個人賽部分，全能項目共156人參加資格賽，爭取決賽24席次，而李智凱表現精湛，以84.481分排名第7，唐嘉鴻以82.763分排名14，雙雙晉級決賽。

唐嘉鴻上屆單槓拿第5，創下個人最佳，本屆在資格賽取得14.933分，以第1名晉級決賽，準備力拚個人首面世界賽獎牌。

李智凱去年鞍馬鍍銅，是自1993年跳馬銀牌張峰治後，睽違25年再為台灣奪下首面世錦賽獎牌，這次資格賽小試身手，以14.966分居第3。至於台灣隊陣中最年輕的蕭佑然表現不輸兩名隊友，他在鞍馬資格賽拿到14.683分名列第6，生涯首次晉級世錦賽單項決賽。

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