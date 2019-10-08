MLB》小資光芒4轟打爆塞揚葛蘭基 季後賽保住一線生機

（影片來源：大聯盟官網）

〔體育中心／綜合報導〕美國聯盟分區系列賽，全聯盟團隊薪資最低的光芒拒絕遭橫掃，今天打爆太空人塞揚強投葛蘭基（Zack Greinke），全場共出現4發全壘打，終場光芒以10：3獲勝，保住一線生機。

太空人首局靠艾圖維（Jose Altuve）陽春砲先馳得點，2局下光芒基爾梅爾（Kevin Kiermaier）揮出三分砲超前比數，韓籍好手崔志萬3局下擊出陽春彈，4局下洛爾（Brandon Lowe）也揮陽春砲，2出局後葛蘭基投出保送後，就被換下場。

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光芒贏球，拒絕遭對手橫掃。（今日美國）

但太空人牛棚沒能止血，接連被米德斯（Austin Meadows）、潘姆（Tommy Pham）敲適時安打追加3分，光芒單局共得到4分。

太空人6局上古利爾（Yulieski Gurriel）敲安追回2分，而光芒6局下阿德梅斯（Willy Adames）再轟陽春砲，光芒7局下再靠阿諾德（Travis d'Arnaud）的高飛犧牲打再添分數，最後光芒就以10：3獲勝，系列賽戰成1：2。

光芒35歲先發摩頓（Charlie Morton）主投5局送出9次三振，僅挨轟失掉1分，收下勝投。他今年兩次在季後賽先發，包含對運動家的外卡戰，都拿到勝投，防禦率僅0.90。

葛蘭基此戰表現欠佳，僅投3.2局用61球，就失掉6分吞敗。他生涯在季後賽共12場先發，防禦率為4.58。

太空人總教練辛奇（A.J. Hinch）宣布，韋蘭德（Justin Verlander）只休息三天的狀況下，擔任系列賽第四戰先發。而光芒則推出卡斯提歐（Diego Castillo）擔任假先發。

基爾梅爾敲三分彈。（今日美國）

崔志萬（右）開轟，回休息室後和隊友慶祝。（今日美國）

光芒35歲先發摩頓主投5局送出9次三振，僅挨轟失掉1分，收下勝投。。（法新社）

葛蘭基此戰表現欠佳，僅投3.2局就失掉6分吞敗。（法新社）

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