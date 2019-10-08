MLB》莫里納背水一戰扮英雄 紅雀氣走勇士逼進第五戰（影音）

莫里納敲回追平分以及再見分。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕國聯分區系列賽，背水一戰的紅雀今天對上勇士，鏖戰到延長賽第10局才分出勝負，紅雀鐵捕莫里納（Yadier Molina）二度當英雄，先在8局下敲出追平安打，10局下又敲再見高飛犧牲打，率紅雀以5：4氣走勇士，將戰線延長到第五場。

王寇頓跑回再見分。（美聯社）

紅雀在首局就靠著高德史密特（Paul Goldschmidt）、歐蘇納（Macerll Ozuna）各轟一發陽春砲取得領先，第3局歐蘇納又開轟，單場雙響砲，勇士先發投手凱可（Dallas Keuchel）只投3.1局丟掉4分退場。

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凱可僅投3.1局退場。（法新社）

勇士第在5局反攻，史萬森（Dansby Swanson）敲出二壘安打，又因莫里納的捕逸上三壘，隨後靠著紅雀三壘手卡本特（Matt Carpenter）發生守備失誤跑回本壘，接著阿爾比斯（Ozzie Albies）敲出石破天驚的逆轉2分砲，勇士4：3超前。

阿爾比斯轟出逆轉兩分砲。（USA TODAY Sports）

不過紅雀展現韌性，8局下，高德史密特、莫里納接連安打再度追平，雙方一路鏖戰到10局下，王寇頓首棒上來敲二壘安打、勇士故意四壞球保送高德史密特，雖然讓歐蘇納敲出滾地球封殺往二壘跑的跑者，不過王寇頓攻佔上三壘，最終靠莫里納的高飛犧牲打攻下寶貴的再見分。勝投由10局上登板送出3上3下的麥克拉斯（Miles Mikolas）獲得。

雙方後天回到勇士主場進行決一生死的第五戰，紅雀派出佛萊賀提（Jack Flaherty）、勇士推出佛提紐維奇（Mike Foltynewicz）。

莫里納敲出再見犧牲打。（美聯社）

莫里納敲出再見犧牲打。（法新社）

歐蘇納雙響砲。（美聯社）

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