MLB》超噁！光芒摩頓速球、曲球神尾勁 美記者也看傻（影音）

〔體育中心／綜合報導〕美國聯盟分區系列賽，光芒35歲先發摩頓（Charlie Morton）今天面對前東家、也是本季大聯盟戰績最佳的太空人，他毫不畏懼，主投5局僅失1分，飆出9次三振，幫助球隊以10：3贏球，光芒拒絕遭對手橫掃。此戰摩頓的速球、以及招牌曲球的尾勁，讓許多外國網友直呼太可怕。

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摩頓今投5局用92球，有62顆好球，僅被敲3安，挨了一發陽春彈，摩頓全場送出9次三振，有6次是用曲球K掉對手，另3次為速球三振打者。

光芒35歲先發投手摩頓。（法新社）

大聯盟官網記者艾德勒（David Adler）就撰文指出，摩頓的二縫線速平均位移有18.6英吋（47.2公分），比一般的二縫線速球位移多了3.6英吋（約9.1公分）。而摩頓的曲球平均位移為18.6英吋，比大聯盟投手平均多了8.1英吋（約20.5公分），其球種平均位移幅度高居全大聯盟第四高。

該文提到，摩頓這場比賽的曲球平均位移高達21.4英吋（約54.3公分），本季他的曲球平均轉速高達2886轉，不但高於大聯盟平均的2523轉，今天這場面對太空人之戰，摩頓的曲球平均轉速竟高達3001轉。

艾德勒指出，像摩頓在第3局三振柏格曼（Alex Bregman）的打席，摩頓前一顆球投出94.3英哩的二縫線速球，其位移幅度有21英吋（約53公分）。摩頓下一顆丟外角曲球，這顆變化球位移高達22.2英吋（約56.3公分），讓不常被三振的柏格曼揮空吞K；此外，摩頓今年球季有136次三振是用曲球。

而摩頓在第3局三振柏格曼的影片，也在網路上瘋傳，「太噁了」、「好不真實」、「二縫線球太猛了」、「這二縫線根本像是螺旋球！」。

（影片來源：大聯盟官網）

（影片來源：大聯盟官網）

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