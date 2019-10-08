足球》拜仁高層怒了！ 拒絕放行自家傷兵至法國隊

效力拜仁的法國後衛赫南德茲。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕德甲霸主拜仁慕尼黑主席魯梅尼格（Karl-Heinz Rummenigge），對法國足協徵召陣中還在養傷的赫南德茲（Lucas Hernandez）進國家隊名單一事感到憤怒，並表示自家後衛赫南德茲將不會跟隨法國隊出征這週的2場歐國盃資格賽。

可司職中、左後衛的赫南德茲這賽季從馬德里競技以高達8000萬歐元的身價加盟拜仁，年僅23歲的他是拜仁後防未來的重要基石，但近期因膝傷困擾，缺席了最近2場比賽。

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法國足協致信給拜仁提到，依舊需要赫南德茲到巴黎來接受法國隊醫療團隊的檢測後再行評估後續，此舉惹得拜仁高層不爽，魯梅尼格表示：「我被法國足協的行為給激怒了！赫南德茲已經缺席了我們在歐冠對上熱刺，以及聯賽對上霍芬海姆的比賽。」意味著赫南德茲的傷勢根本還沒好。

拜仁隊醫Hans-Wilhelm Muller-Wohlfahrt補充：「我要負責赫南德茲的健康狀況，而我也說了『他在接下來的兩場比賽都無法上場踢球』，所以這次法國足協徵召他一點道理都沒有。」

法國隊主帥德尚（Didier Deschamps）對於拜仁的強硬態度表示：「這並沒有激怒到我，我能理解他們的感受，拜仁是在捍衛他們的權利，而且我們並沒有不尊重他們隊醫的診斷。」

拜仁陣中除了赫南德茲之外，尚有3名球員被徵招進法國國家隊，分別是邊鋒柯曼（Kingsley Coman）、中場托利索（Corentin Tolisso）和後衛帕瓦德（Benjamin Pavard），其中赫南德茲、托利索和帕瓦德皆隨隊於去年世界盃成功捧起金盃。

法國隊主帥德尚，去年率隊拿下隊史第2座世界盃冠軍。（資料照，法新社）

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