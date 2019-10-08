NBA》扯！聯盟挺火箭總管 中國網友玻璃心、竟稱支持911恐攻

休士頓火箭總管莫雷。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕休士頓火箭總管莫雷（Daryl Morey）日前在社群媒體上發表挺香港的言論後，遭到大批中國網友撻伐，連中國官媒也發文狠批。莫雷連續發兩篇推文道歉，但NBA主席席佛（Adam Silver）卻表態力挺莫雷的言論自由，讓中國網友們火大，竟紛紛發文支持「911恐攻」。

莫雷先前在推特上分享貼圖並寫上「為自由而戰（FIGHT FOR FREEDOM）」、「與香港同在（STAND WITH HONG KONG）等字眼，引發中國網友怒火，雖然該則推文已經刪除，但後續影響持續發酵，除了中國籃球協、騰訊體育、運動用品大廠「李寧」等，也中止和火箭隊的合作。

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NBA主席席佛。（資料照，法新社）

NBA主席席佛表示，「毫無疑問，經濟上的衝擊很明顯，這推文已經造成嚴重的後果，我發現有些媒體暗示我們不支持莫雷，但事實上我們支持。」他指出，支持莫雷表達言論自由，「我支持的是他在這種情況下的政治表達自由。」、「我想補充一點，我們向中國球迷道歉的事實，並不和支持一個人有觀點的權利衝突。」

莫雷的推特仍遭中國網友暴怒洗版，許多中國網友PO出911事件的照片，還讚揚：「只能說911對於美國來說是美好的一天，畢竟言論自由。」、「那我只能支持911了」、「我支持911恐怖份子」；更有人打出，「Fight for freedom. Stand by 9/11」（為自由而戰，與911同在）等。

中國網友們的舉動讓美國網友感到不滿，「現在中國人在推特和微博上發出照片，讚揚恐怖攻擊」、「太扯了」、「許多中國人支持911，聲稱和莫雷一樣有言論自由，但事實是，他們在中國並非自由，完全沒有道德、尊重。」

中國網友竟然紛紛稱支持911恐攻。（圖片取自微博）

中國網友竟然紛紛稱支持911恐攻。（圖片取自微博）

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