MLB》薛哲好投力挽狂瀾 齊默曼3分砲擊沉道奇逼出割喉戰（影音）

〔體育中心／綜合報導〕國民在國聯分區賽以1：2落後道奇，塞揚強投薛哲（Max Scherzer）頂住背水一戰的壓力，繳出7局7K失1分的優質先發，再加上35歲老將齊默曼（Ryan Zimmerman）的關鍵3分砲，國民終場以6：1大勝道奇，將戰線延至最後第五戰。

薛哲繳出7局7K失1分的優質先發。（今日美國）

國民塞揚王牌薛哲休息兩天後力扛第四戰先發，首局遭道奇明星三壘手透納（Justin Turner）砲轟失1分，國民在3局下展開反攻，倫登（Anthony Rendon）擊出帶有追平分的高飛犧牲打，5局下又建功，二壘有人適時擊出中外野安打，打回超前分，齊默曼再補上一發3分砲，國民單局灌進4分，前5局以5：1領先道奇。

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透納。（美聯社）

倫登6局下再敲出高飛犧牲打添分，此役個人就貢獻3分打點，薛哲渡過首局亂流後就逐漸回穩，讓對手難越雷池一步，主投7局用109球，只被敲出4支安打失1分，另有7次三振和3次保送，退場後牛棚投手杜利托（Sean Doolittle）、哈森（Daniel Hudson）順利守成，國民終場以6：1擊敗道奇，將系列戰追成2：2平手，薛哲也拿下今年季後賽首勝。

國民後天將推出另一名強投史崔斯柏格（Stephen Strasburg）先發，他在第2戰先發6局狂飆10K僅失1分，國民希望他能在第5戰再繳好投，帶領球隊闖進隊史睽違38年的國聯冠軍戰，值得一提的是國民自2005年改名以來，從未贏過國聯分區首輪系列賽。

薛哲退場後與隊友擁抱。（美聯社）

倫登。（今日美國）

齊默曼擊出關鍵3分砲。（法新社）

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