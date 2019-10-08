晴時多雲

NBA》狀元郎威廉森季前賽首秀 3度怪獸灌籃逼瘋球迷（影音）

2019/10/08 11:00

〔體育中心／綜合報導〕鵜鶘隊狀元郎威廉森（Zion Williamson）今天進行他的季前熱身賽首秀，對上老鷹第一節就來個霸氣怪獸灌籃，上場27分鐘攻下16分，率鵜鶘133：109擊敗對手，取得開門紅。

威廉森此役第一節就展現企圖心，靠檔拆戰術攻下球隊首個進球，還製造犯規取得3分打，不到1分鐘的時間，再從三分線外啟動、單手飛扣身高7呎的老鷹隊瓊斯（Damian Jones），之後又接獲波爾（Lonzo Ball）的助攻雙手猛灌，看得球迷大呼過癮。

由於膝蓋受傷，威廉森在今年的夏季聯盟只出賽1場，在10月22日的例行賽開始前，鵜鶘密切看管他的健康狀況以及出賽時間。

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