NBA》狀元郎威廉森季前賽首秀 3度怪獸灌籃逼瘋球迷（影音）

〔體育中心/綜合報導〕鵜鶘隊狀元郎威廉森(Zion Williamson)今天進行他的季前熱身賽首秀,對上老鷹第一節就來個霸氣怪獸灌籃,上場27分鐘攻下16分,率鵜鶘133:109擊敗對手,取得開門紅。

威廉森此役第一節就展現企圖心,靠檔拆戰術攻下球隊首個進球,還製造犯規取得3分打,不到1分鐘的時間,再從三分線外啟動、單手飛扣身高7呎的老鷹隊瓊斯(Damian Jones),之後又接獲波爾(Lonzo Ball)的助攻雙手猛灌,看得球迷大呼過癮。

請繼續往下閱讀...

Zion slams it home again



Get used to this, @NBA pic.twitter.com/9fD0bX8Qqi