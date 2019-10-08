NBA》活塞基石就是你！ 老闆：留住卓蒙德是首要目標

活塞隊明星中鋒卓蒙德在場上的表現，是左右活塞整體發揮的重要因素。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕活塞隊老闆葛雷斯（Tom Gores）在球隊的新訓練場館和醫學中心的開幕儀式上提及，留住陣中明星中鋒卓蒙德（Andre Drummond）是球隊的首要目標，並且在上賽季成功重回季後賽之後，必須得要持續有所進展才行。

被問到有關卓蒙德可能延長合約的事情，葛雷斯表示：「我跟他（指卓蒙德）都很了解彼此，我說過很多次了，他在聯盟中一直是被低估的球員，在球隊中他做了許多重要的事，並且是對球隊具有良好貢獻的。」

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「尤其是就他的敬業態度而言，以及進入聯盟這段時間，他真的不斷地在成長，我當時可是在他18歲時就認識了他。」葛雷斯補充：「此外，葛瑞芬（Blake Griffin）的健康將是這賽季球隊發揮很重要的關鍵因子，新加盟的羅斯（Derrick Rose）將有效增加我們的板凳深度。」

卓蒙德目前依舊有合約在身，在這賽季結束後將擁有2020–2021賽季的球員選擇權，且該年的薪水將來到2875萬美金（約台幣8.8億）。卓蒙德目前NBA生涯2度入選明星賽，3度獲得年度籃板王，並在2016年入圍年度第三隊的殊榮。

活塞近4個賽季2度殺進季後賽，上賽季凱西（Dwane Casey）才第一年執教活塞，就可以帶領球隊在各界不看好的情況下重返季後賽，即便季後賽首輪在葛瑞芬並非百分百健康的情況下，被東部龍頭公鹿以4：0橫掃，但不可否認的是活塞上賽季算是成功的一個賽季。

凱西第一年執教活塞，即率隊重返季後賽行列。（美聯社）

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