MLB》22歲小將大爆發 洋基橫掃雙城晉級美聯冠軍戰（影音）

〔體育中心／綜合報導〕美聯分區季後賽，洋基22歲小將托瑞斯（Gleyber Torres）敲出生涯季後賽處女轟，單場4打數3安打外加滑接美技，洋基終場5：1擊敗雙城，完成系列賽橫掃，成為今年首支挺進聯盟冠軍戰的隊伍；雙城隊苦吞自2004年來季後賽16連敗，其中13敗出自洋基之手。

托瑞斯敲出生涯季後賽首轟。（法新社）

洋基橫掃雙城，挺進美聯冠軍戰。（USA TODAY Sports）

托瑞斯在第二局棒打雙城先發歐多里齊（Jake Odorizzi），成為自1996年的基特以22歲105天之齡開轟後，洋基最年輕季後賽開砲球員，他還在第5局一二壘有人時上演精彩滑接，沒收標準安打球，讓雙城主場哀聲嘆息。

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洋基在第3局和第7局分別靠賈納（Brett Gardner）、葛瑞戈爾斯（Didi Gregorius）安打添加分數，第9局梅賓（Cameron Maybin）補上陽春砲、洋基接連安打取得5：1領先。

雙城隊幾乎局局都有攻勢，但始終欠缺臨門一腳或被洋基美守擋下，尤其第2局攻佔滿壘無人出局，竟無法從洋基先發塞維里諾手中拿下任何分數，直到第8局才由羅沙里歐（Eddie Rosario）的陽春砲打破鴨蛋。

洋基終結者查普曼在第8局提前打卡上班，9局開劇場製造一二壘有人，但葛瑞戈爾斯展現美技撲接，查普曼再飆再見三振，洋基終場5：1橫掃雙城。

托瑞斯敲出生涯季後賽首轟。（法新社）

查普曼提前打卡上班，守住球隊勝利。（法新社）

梅賓敲出陽春砲。（法新社）

塞維里諾4局無失分。（法新社）

羅沙里歐敲陽春砲助雙城破蛋。（法新社）

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