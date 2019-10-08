MLB》天敵洋基守備美技連發 讓雙城球迷眼神死（影音）

（影片來源：大聯盟官網）

〔體育中心／綜合報導〕美國聯盟分區系列賽第三戰，洋基今天靠著托瑞斯（Gleyber Torres）敲出季後賽生涯首轟，以及梅賓（Cameron Maybin）先後開轟、投手群車輪戰輪番壓制，加上守備美技連發，讓雙城球迷無言。洋基終場在客場以5：1贏球，三戰就橫掃雙城。

4局下雙城2出局後，岡薩雷茲（Marwin Gonzalez）敲一壘方向平飛球，被洋基一壘手拉梅修（DJ LeMahieu）跳起來美技接殺，連岡薩雷茲自己都苦笑。5局下雙城2出局攻占一、二壘，羅沙里歐）Eddie Rosario）敲一、二壘間滾地球，眼看就要形成安打，卻被托瑞斯滑接守備接到球後，再快傳一壘刺殺。

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第6局下雙城1出局攻占二壘，沙諾（Miguel Sano）擊出右外野深遠飛球，身高超過200公分的洋基右外野手賈吉 （Aaron Judge），一路往後退、高舉著手套，跳起來接殺這顆強勁飛球。這個守備讓擔任球評的名人堂投手史摩茲（John Smoltz）都稱讚，這球只有賈吉才能做到，連紅襪MVP級外野手貝茲（Mookie Betts）可能都無法接到。

第9局下洋基終結者查普曼（Aroldis Chapman）讓雙城1出局攻占一、二壘，雙城波蘭柯（Jorge Polanco）擊出游擊方向強勁平飛球，這顆球的初速高達106.3英哩，卻被洋基游擊手葛瑞戈爾斯（Didi Gregorius）飛撲美技接殺，讓現場主播大讚，場邊的雙城球迷也看傻。

洋基終場以5：1獲勝，橫掃雙城，雙城在季後賽吞下16連敗追平大聯盟紀錄。

「我認為球隊今天擊球很棒。」雙城總教練包德利（Rocco Baldelli）賽後坦言，「我們打出許多強勁的球，卻沒有任何表現。他們守得很好，出現好幾次的好品質守備，讓他們能度過一些局數。」

洋基拉梅修美技守備

（影片來源：大聯盟官網）

托瑞斯美技守備

（影片來源：大聯盟官網）

賈吉美技守備

（影片來源：大聯盟官網）

洋基賈吉美技接殺。（美聯社）

托瑞斯。（法新社）

洋基葛瑞戈爾斯飛撲接殺。（法新社）

雙城再度不敵洋基，球迷難過。（法新社）

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