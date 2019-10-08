MLB》小聯盟有多「薪」酸 巨人投手用一張薪資單告訴你！

巨人3A投手席爾今天在推特貼出一張個人薪資單，引發網友熱議。（圖片取自推特）

〔記者倪婉君／綜合報導〕小聯盟球員有多「薪」酸?巨人3A投手席爾（Tyler Cyr）今在推特貼出一張個人薪資單，今年他能夠拿回家的薪資總額僅8216.58美元（約台幣25萬5494元），不但引來網友熱議，就連《舊金山紀事報》都跟進報導小聯盟的薪酸面。

26歲的席爾在2015年獲巨人選進，本季主要在2A擔任後援投手，在2A賽季結束後被拉上3A打季後賽，還一路幫助球隊拿下太平洋岸聯盟冠軍，以及3A總冠軍。在貼出的薪資單旁，席爾就貼文說明：「這是3A冠軍隊的結算薪資單!」

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之所以會讓席爾有感而發，其實是因為24歲的雙城投手多布納克因為曾兼差當Uber司機而聲名大噪，他不禁覺得有些可悲，因為這在小聯盟是常有的事。席爾在季後就做過庭園造景，也去休閒服飾品牌拿過店員。

「我覺得這件事值得讓外界知道，我有很多隊友基於某些原因不能公開表態，但我覺得大家必須了解，而社交媒體是引起外界正視的良好平台。」席爾向《舊金山紀事報》表示。

在席爾公開的薪資單中，他的薪資總額是1萬275美元，在扣除一些必要稅款之後，總共能拿回家的薪水只剩8216.58美元。一般來說，小聯盟球員在較低層級的月薪約1200美元，到了3A層級則增至較高約2700美元，且只有球季期間才有。

席爾就說，從他打球至今，「都是付錢在打小聯盟比賽。」意思是說他每年幾乎都是「透支」，必須額外掏錢才能負擔小聯盟生活，只有2018年例外，因為那年他幾乎都在春訓基地復健。席爾在2015年拿到的10萬美元簽約金，則被他當做不能輕易動用的老本。

但席爾此舉並非在抱怨巨人球團，他強調自己非常開心能成為巨人體系的一員，球團對於小聯盟球員也已比其他球隊好，像是球團會負擔球員在主場的伙食費，還會提供租屋補助，但他仍要站出來反應小聯盟球員「薪」苦的一面。

席爾本季在2A出賽37場表現不俗，防禦率2.05，巨人必須在下個月決定是否將他放入40人名單，他不擔心曝光薪資單的舉動會危及自己在球隊的發展，「我並沒有在批判任何人，如果有人問我巨人是怎樣的球團，我會說是個很棒的球團，我現在只是在陳述事實。」

巨人3A投手席爾。（圖片取自推特）

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