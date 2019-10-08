MLB》洋基光速橫掃有連霸態勢 老闆喊話：「這只是第一步！」

賈吉被噴香檳。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕洋基今天在客場以5：1擊敗雙城，率先晉級美聯冠軍戰，取得季後賽對戰13連勝，賽後全隊在休息室開心噴香檳慶功，大老闆史坦布瑞納（Hal Steinbrenner）也到場同歡，《紐約郵報》認為，洋基在這個系列賽光速橫掃的態勢，大有當年建立連霸王朝的雛型。

田中將大慶功。（法新社）

史坦布瑞納說，球隊整年出現許多傷兵，所幸有許多關鍵球員一一跳出，才沒有崩盤：「我們全家族都感到非常驕傲。」但他也表示，「我們還沒有抵達終點，現在只是第一步而已。」

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洋基22歲小將托瑞斯今天單場猛打賞、2支二壘安打還有1發全壘打，成為隊史第五年輕在季後賽敲全壘打的球員，整個系列賽打擊率更高達.417，賽後他說：「我感覺很棒、很開心，我做得很好，在每個情況下都幫助了球隊，最重要的是球隊最後贏球，現在是時候慶祝了。」

托瑞斯開心慶功。（法新社）

洋基將在明天飛回紐約，坐等另一邊太空人、光芒對戰的結果，總教練布恩（Aaron Boone）表示：「我們今晚比賽的過程就是冠軍等級的隊伍，關鍵時刻的防守、投球，對方表現不錯，但我們的球員一次次重挫他們。我們就是要橫掃、並且回家慶祝。」《紐約郵報》認為，洋基此次系列賽不給敵隊任何機會，有如托瑞（Joe Torre）在1996、98、99帶隊奪冠的模樣。

被問到在美聯冠軍戰希望遇到的對手，布恩表示：「你知道嗎？我們等著看這個系列賽結果，不管是誰贏我們都已準備好。」由於冠軍戰本周日才開打，洋基輪值完全有喘息的時間。

教頭布恩（左）。（法新社）

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