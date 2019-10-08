NBA》神邏輯！挺港風波延燒 中媒竟扯種族歧視事件轟NBA雙重標準

#Opinion: Does the @NBA apply a double standard to China? Why else would they support Morey’s #HongKong comment as “freedom of expression” but ban the former owner of the Clippers? https://t.co/qIkRPbhl5w #PDOpinion pic.twitter.com/huYq8t4X5b — People's Daily, China （@PDChina） 2019年10月8日

〔體育中心／綜合報導〕火箭隊總管莫雷（Daryl Morey）在推特上力挺香港的風波愈演愈烈，中國媒體也展開撲天蓋地的反擊，官媒《人民日報》今更舉前快艇老闆史特林（Donald Sterling）當初因種族歧視言論遭到停權的例子，反問NBA官方有雙重標準，讓不少網友見狀直呼「中國人根本不懂什麼是言論自由」。

2014年季後賽時任快艇老闆的史特林因一段與女友的錄音檔涉及種族歧視被美國八卦網站公布，引發軒然大波。對話裡透露出他對女友在社群軟體貼上與退役球星魔術強森（Magic Johnson）合照表示不滿，且要她以後不要帶黑人到球場。對話曝光後，史特林馬上遭到NBA停權，事後他也在接受專訪時公開致歉。

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史特林當時因種族歧視言論引發軒然大波、最後遭停權。（資料照，法新社）

涉及種族歧視的言論本就非常敏感且不妥，不料這起事件如今卻被中國媒體拿出來與此次莫雷挺香港的事件比較，《人民日報》在官方臉書發文寫道，莫雷可能沒有想到中國球迷與市場會對這件事這麼迅速做出反應，且就像籃網老闆蔡崇信在公開信提到的，某些議題在某些國家是會踩到政治紅線的，包括在中國領土上支持分離主義運動。

《人民日報》再次讚賞了哈登（James Harden）先前道歉的行為，稱這是個立意良善的舉動，不過話鋒一轉重砲抨擊NBA總裁席爾瓦（Adam Silver）力挺莫雷擁有言論自由的舉動、要NBA不要忘記自己的角色，「以防這位主席忘了，他曾在2014年宣布快艇隊的前任老闆史特林被解職且終身禁賽、並處以250萬美元的種族歧視言論，這在美國就是一個聲名狼藉的政治敏感議題。」

不過《人民日報》此言論一出，也引發不少台灣網友直言，中國根本不知道言論自由的真正意義，「莫雷並沒有歧視任何人」、「歧視和言論自由分不清楚」、「充滿缺陷的邏輯」。

火箭總管莫雷的言論風波愈演愈烈。（資料照，法新社）

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