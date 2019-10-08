NBA》直指火箭總管傷害中國球迷 美網友怒轟蔡崇信「太差勁」

籃網老闆蔡崇信發文直指火箭總管傷害中國球迷感情，遭美國網友群起砲轟。（資料照，路透）

〔體育中心／綜合報導〕火箭隊總管莫雷（Daryl Morey）日前在推特上表態挺香港，讓中國朝野玻璃心大碎，紛紛展開抵制NBA行動，日前收購籃網隊的阿里巴巴集團執行副主席蔡崇信，也在社群媒體發文，直指莫雷的行為對NBA與中國球迷的關係產生巨大破壞，不料此番言論一出，卻讓他被網友罵翻，更有美國鄉民怒轟他「實在太差勁」。

日前以天價收購布魯克林籃網隊的阿里巴巴集團執行副主席蔡崇信，是首位來自台灣的NBA球隊老闆，不過他昨（7日）在臉書上發表一封給NBA球迷的公開信，表示分離主義運動就是中國雷區，他回顧了近代歷史，稱從鴉片戰爭開始到抗日戰爭，列強對中國領土的侵略不斷，更強調莫雷的推特在NBA與中國球迷之間關係造成了巨大破壞。

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不過這封公開信一出立刻引發網友群起撻伐，推特上更是罵聲一片，許多美國網友怒轟蔡崇信為了錢竟能連「言論自由」都不顧，「蔡崇信也太差勁了！」、「作為一個布魯克林的市民，我認為籃網隊是時候該尋找一個新主場了」、「言論自由應該比NBA市場更重要吧」，還有球迷高呼「應該要留住莫雷，放棄蔡崇信這位『舔中』的老闆」。

蔡崇信遭美國網友砲轟。（圖片取自推特）

美國網友砲轟蔡崇信。（圖片取自推特）

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