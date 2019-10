電競》蒙面高喊「光復香港」遭官方重鍘 爐石選手4字霸氣回應

香港爐石選手「聰哥」(右)在獲勝後,戴上面罩接受訪問,高喊出「光復香港,時代革命」,卻遭暴雪開鍘。(圖擷自Twitch,現已刪除)

〔體育中心/綜合報導〕香港《禁止蒙面規例》5日生效,引發各界強烈反彈,日前卡牌遊戲《爐石戰紀》香港選手「聰哥」blitzchung在獲勝後,戴上面罩接受訪問高呼「光復香港,時代革命」,用行動力挺香港,未料暴雪官方今竟以「違反規章」為由,不但將取消聰哥獎金將他從大師賽除名,而聰哥在得知暴雪懲處後仍霸氣表示「我不後悔」。



知名卡牌遊戲《爐石戰紀》(Hearthstone)大師職業賽第二季進入例行賽尾聲,香港選手blitzchung擊敗韓國選手Cloud 9 DawN,主播連線「聰哥」訪問,畫面一切,赫然發現「聰哥」頭戴護目鏡與防毒過濾面罩現身,並高喊光復香港,時代革命」口號,兩位台灣主播也跟聰哥一起高喊,訪問也隨之結束,畫面切回主播台,兩位台灣賽評「易先生」、「偷米」也為其鼓掌拍手。

[BREAKING] Hong Kong Hearthstone player @blitzchungHS calls for liberation of his country in post-game interview:https://t.co/3AgQAaPioj



@Matthieist #Hearthstone pic.twitter.com/DnaMSEaM4g