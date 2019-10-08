電競》蒙面高喊「光復香港」遭官方重鍘 爐石選手4字霸氣回應

香港爐石選手「聰哥」（右）在獲勝後，戴上面罩接受訪問，高喊出「光復香港，時代革命」，卻遭暴雪開鍘。（圖擷自Twitch，現已刪除）

〔體育中心／綜合報導〕香港《禁止蒙面規例》5日生效，引發各界強烈反彈，日前卡牌遊戲《爐石戰紀》香港選手「聰哥」blitzchung在獲勝後，戴上面罩接受訪問高呼「光復香港，時代革命」，用行動力挺香港，未料暴雪官方今竟以「違反規章」為由，不但將取消聰哥獎金將他從大師賽除名，而聰哥在得知暴雪懲處後仍霸氣表示「我不後悔」。



知名卡牌遊戲《爐石戰紀》（Hearthstone）大師職業賽第二季進入例行賽尾聲，香港選手blitzchung擊敗韓國選手Cloud 9 DawN，主播連線「聰哥」訪問，畫面一切，赫然發現「聰哥」頭戴護目鏡與防毒過濾面罩現身，並高喊光復香港，時代革命」口號，兩位台灣主播也跟聰哥一起高喊，訪問也隨之結束，畫面切回主播台，兩位台灣賽評「易先生」、「偷米」也為其鼓掌拍手。

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然而這段受訪影片隨即遭到刪除，而暴雪官方今日以「違反規章」為由對「聰哥」做出懲處，不但即刻起自大師職業賽除名，還取消其於第二賽季所獲之獎金，更宣布將中止與兩位台灣賽評的合作，震撼整個遊戲圈，公告一出立刻引發網友群起撻伐，台灣PTT、美國reddit等相關遊戲論壇紛紛喊出抵制暴雪遊戲。

先前外媒《Inven Global》在採訪「聰哥」時，他曾強調非常清楚易自己在直播中的舉動意味著什麼，也深信會給自己帶來很多麻煩，更可能危及現實生活中的人身安全，但表示自己應有責任該對此事發表意見，而今天在暴雪懲處出爐後，「聰哥」再度受訪時霸氣表示，就算禁賽、除名、取消獎金，自己仍然不會後悔。

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