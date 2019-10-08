棒球》台灣隊報到首日 胡金龍、林凱威老少配

胡金龍（左）、林凱威今報到。（記者林宥辰攝）

〔記者吳清正／桃園報導〕世界12強棒球賽台灣隊今天首度集合練球，首日只有全隊最資深的胡金龍（富邦悍將）和投手群最年輕的林凱威（響尾蛇隊1A）報到，總冠軍賽後才會全員到齊。

目前教練團只有外野教練黃甘霖報到，投手陳鴻文（悍將）和捕手林祐樂（統一獅）明天將加入集訓，外野手蘇智傑則預定10月12日報到。

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佔台灣隊最多人的桃猿和中信兄弟還要打總冠軍賽，上週台灣隊公布二28人名單時，總教練洪一中就表示，今天起的集訓主要提供旅外球員練球的場地和設施，如果他們有自主訓練計劃，稍後再報到即可。

目前投手江少慶（印地安人隊3A）跟著台灣隊牛棚教練王建民在悍將秋訓練球，胡智為（小熊隊2A）參加冬季聯盟比賽，旅日的王柏融（日本火腿隊）、陳冠宇（羅德隊）、宋家豪（樂天隊）和張奕（歐力士隊）都先留在日本自主訓練。

台灣隊10月10日放假，11日起練3休1，預定10月底至少打2場自辦熱身賽，11月二\2日和3日在官辦熱身賽出戰古巴和澳洲，備戰11月5日開打的12強賽。

（左起）黃甘霖、胡金龍、林凱威今報到。（記者林宥辰攝）

外野教練黃甘霖。（記者林宥辰攝）

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