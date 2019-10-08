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NBA》不是「水貨榜眼」！勇士簽下名人堂球星皮朋姪子

2019/10/08 20:24

勇士簽下名人堂球星皮朋的姪子，補強禁區戰力。（圖片取自南伊利諾籃球隊官網）

〔體育中心／綜合報導〕禁區戰力不足一直都是金州勇士最大的問題，不料今年球季都還沒開打，陣中能打中鋒的三位球員全都掛傷號，熱身賽首役禁區也慘遭湖人肆虐，勇士球團雖急找來2009年選秀榜眼、身高221公分的塔比特（Hasheem Thabeet）試訓，不過最後決定簽下名人堂球星皮朋（Scottie Pippen的姪子K.皮朋（Kavion Pippen）。

勇士今年陣容大風吹，新球季還沒開打禁區卻又頻傳傷情，新外援七呎長人考利斯坦（Willie Cauley-Stein）先扭傷左腳，魯尼（Kevon Looney）又拉傷腿筋，連今年在選秀上次輪選進的19歲塞爾維亞長人Alen Smailagic也扭傷，熱身賽首戰又碰上擁有頂級中鋒「一眉哥」A.戴維斯（Anthony Davis）的湖人，最後也以22分之差敗北。

勇士稍早先將27歲的後衛馬柏（Devyn Marble）釋出，便宣布簽下傳奇球星「天下第二人」皮朋的姪子K.皮朋。身高208公分的K.皮朋，雖然也有報名參加今年的選秀，不過當時卻未獲球隊青睞，而他過去兩季效力於NCAA南伊利諾大學，65場比賽中有63場先發，繳出場均12.4分、5.8籃板1.6助攻、2阻攻的成績，算是一名不錯的禁區球員。

208公分的Kavion Pippen是傳奇球星皮朋的姪子。（資料照，法新社）

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