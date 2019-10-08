12強》墨西哥28人名單出爐！統一瑞安、日職巨人洋砲入列

統一獅瑞安12強將代表墨西哥出戰。（資料照，記者陳志曲攝）

〔體育中心／綜合報導〕第二屆世界棒球12強賽下月開打，墨西哥隊今天公布28人名單，當中不乏目前效力美職2A、3A的好手，也有不少球員擁有大聯盟資歷，而統一洋投瑞安以及日職巨人隊洋砲維亞努威瓦（Christian Villanueva）、阪神洋助人納瓦洛（Efren Navarro）也都名列其中。

瑞安出生於美國加州，但因是墨西哥裔擁有出賽資格，他的職業生涯起點開始於2008年舊金山巨人隊第9輪順位，3年後在卡布瑞拉（Melky Cabrera）的交易案中轉隊到皇家，並在2012年登上大聯盟。不過他的大聯盟生涯只留下出賽1場、防禦率32.40的紀錄，隨後流轉於多隊小聯盟、並曾到墨西哥聯盟打球，最後在去年加盟統一7-ELEVEn獅隊，並在10月7日投出中職史上第一場完全比賽。今年瑞安在一軍先發19場，繳出6勝9敗，防禦率6.08的成績。

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目前效力於阪神虎隊的內野手納瓦洛在大聯盟6季曾效力天使、老虎及小熊隊，留下平均打擊率0. .241的成績，並在去年加盟阪神，他今年多半在二軍調整，在一軍僅出賽15場，打擊率僅.209。巨人隊洋砲維亞努威瓦則是在去年球季繳出20轟的成績後被教士隊轉賣到日本，今年在巨人一軍出賽73場，繳出8轟、打擊率0.223的成績。

巨人隊洋砲維亞努威瓦。（資料照，法新社）

除了上述球員外，包括擁有10年大聯盟資歷、2011年曾有單季24次救援成功、最後隨紅雀隊拿下世界大賽冠軍的牛棚投手薩拉斯（Fernando Salas）、曾在2017、18年效力大都會的內野手伊凡斯（Phillip Evans）也都入選這次墨西哥隊28人名單。

墨西哥此次與預賽美國隊、荷蘭和多明尼加被分在A組，四隊將在11月2日至5日於墨西哥瓜達拉哈拉展開對決、爭取複賽門票。

墨西哥28人名單。（圖片取自推特）

墨西哥28人名單

投手：

Eduardo Vera、Horacio Ramírez、Arturo Reyes、Ryan Verdugo、Manny Barreda、 Adam Quintana、Orlando Lara、 Humberto Castellanos、Justin Kelly、Brennan Bernardino、Felipe González、Jesús Cruz、Fernando Salas、Carlos Bustamente

捕手：

Alí Solís、Armando Araiza

內野手：

José Vargas、Efrén Navarro、Matt Clark、Esteban Quiroz、Christian Villanueva、Phillip Evans、Javier Salazar、Jorge Flores

外野手：

Jonathan Jones、Juan Pérez、Noah Perio、Jesús Fabela

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