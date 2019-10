羽球》慘！簽證出狀況恐無緣丹麥賽 前印度球后急向外交部長求救

前印度球后賽娜因為簽證問題恐怕趕不上丹麥賽,讓她急忙在社群上發文求救。(資料照,法新社)

〔體育中心/綜合報導〕超級750系列的丹麥公開賽下週二(15日)就將在丹麥奧登斯點燃戰火,但印度羽毛球隊卻又出狀況,因為簽證問題名列女單大會第8種子的前印度球后賽娜(Saina Nehwal),恐得因此錯過丹麥賽,讓她急忙在社群媒體上發文求救,希望印度外交部長能幫忙即時趕上比賽。

目前世界排名8的印度女單名將賽娜,昨(7日)急在推特上向印度外交部長S Jaishankar發文求救,「有個關於我和教練的緊急請求,下週在丹麥有一個對我們來說非常重要的比賽,但我們的簽證卻還沒有辦完,但比賽下週二就要開始,時間急迫,希望你能幫助我們!」

請繼續往下閱讀...

I have an urgent request regarding visa for me and my trainer to Denmark. I have a tournament next week in Odense and we don’t have our visas processed yet . Our matches are starting on Tuesday next week . @DrSJaishankar @MEAQuery @DenmarkinIndia #danisadenmarkopen2019