羽球》慘！簽證出狀況恐無緣丹麥賽 前印度球后急向外交部長求救

前印度球后賽娜因為簽證問題恐怕趕不上丹麥賽，讓她急忙在社群上發文求救。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕超級750系列的丹麥公開賽下週二（15日）就將在丹麥奧登斯點燃戰火，但印度羽毛球隊卻又出狀況，因為簽證問題名列女單大會第8種子的前印度球后賽娜（Saina Nehwal），恐得因此錯過丹麥賽，讓她急忙在社群媒體上發文求救，希望印度外交部長能幫忙即時趕上比賽。

目前世界排名8的印度女單名將賽娜，昨（7日）急在推特上向印度外交部長S Jaishankar發文求救，「有個關於我和教練的緊急請求，下週在丹麥有一個對我們來說非常重要的比賽，但我們的簽證卻還沒有辦完，但比賽下週二就要開始，時間急迫，希望你能幫助我們！」

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I have an urgent request regarding visa for me and my trainer to Denmark. I have a tournament next week in Odense and we don’t have our visas processed yet . Our matches are starting on Tuesday next week . @DrSJaishankar @MEAQuery @DenmarkinIndia #danisadenmarkopen2019 — Saina Nehwal （@NSaina） October 7, 2019

據了解，會有這樣離奇的狀況出現，是因為印度日前更改規定，任何申​​請丹麥簽證的人都應該在印度德里進行個人面試，印度羽協和處理運動員旅行證件的工作人員雖寫信給大使館解釋像賽娜這樣的球員很難有時間親自到場面試，不過卻未獲得大使館任何回應，情急之下，這位印度前球后只好公開在推特上喊話，希望外交部長能幫幫忙。

賽娜曾在2015年10月登上球后，接下來遇到傷痛問題，而去年她在丹麥賽過關斬將殺進決賽，不過卻在冠軍賽不敵我國世界球后戴資穎居亞軍，但她今年同樣得面臨保分危機，若真的因此錯過丹麥賽，不但將失去去年的積分，奧運績分恐怕也會大受影響。

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