NBA》哈登、魏少首度合體 火箭遭暴龍逆轉

哈登、魏少首度合體。（美聯社）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕今夏從雷霆轉戰火箭的魏斯布魯克（Russell Westbrook），與哈登（James Harden）首度在熱身賽亮相，兩人三節打完提前下班，繳出47分、13助攻的成績單，最終衛冕軍暴龍以134：129逆轉奪勝。

今年季後各隊展開激烈的軍備競賽，火箭透過交易換來魏斯布魯克，期待他與哈登組成聯盟進攻火力最兇猛的雙人組合，今兩人在日本東京舉行的熱身賽同場先發，開賽沒多久就連線成功，魏少妙傳助攻，哈登飆進三分球。

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哈登此役14投11中拿34分。（路透）

哈登上半場一枝獨秀，繳出如入無人之境的表現，狂轟27分，魏斯布魯克則有11分進帳，幫助火箭以85：73領先暴龍。

火箭最多取得17分領先，但哈登和魏斯布魯克打完3節後打卡下班，北境大軍趁勢在第4節迎頭趕上，祭出22：12的攻勢逆轉戰局，最終由暴龍收下勝利。

哈登此役14投11中、包含外線7投4中拿34分，魏斯布魯克10投4中拿13分；暴龍新賽季少了雷納德，甫獲延長合約的羅利（Kyle Lowry）今也未上場，西亞卡姆（Pascal Siakam）攻下24分表現最佳。

西亞卡姆（左）攻下24分。（美聯社）

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