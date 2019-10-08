足球》為何沒有執教其他英超球隊？ 溫格：我是兵工廠人

兵工廠名帥溫格。（資料照，歐新社）

〔體育中心／綜合報導〕前兵工廠名帥溫格（Arsene Wenger）去年退休後，一直沒有接受其他英超球隊的邀請，而日前接受採訪時他也被問到這個問題，對此溫格相當忠誠的表示：「我是一名兵工廠人。」

談到過去17個月沒有執教其他英超球隊，溫格說：「我是一名兵工廠人，然後我才是一位教練。我決定離開英超是因為我和槍手的關係非常緊密。我有機會繼續在英格蘭執教，但我都拒絕了。我不想告訴有哪些俱樂部，因為這會對他們造成影響。」

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現年69歲的溫格從1996年開始執教兵工廠，直到2018年才卸下職務，長達22年的歲月中，溫格帶領球隊征戰超過1200場，取得703勝的成績，並拿下3次英超冠軍、7次足總盃冠軍，與7次社區盾冠軍，戰功相當顯赫。

除此之外，溫格也是一名很會幫俱樂部「省錢」的總教練，提及酋長球場，他表示：「當我們決定建造球場時，我們的營業額才9000萬英鎊，但球場的投資高達4.3億英鎊，我很難解釋當時建造球場時的情況，因為現在球隊的處境和當年來比已經不一樣了。我認為能夠走出花大錢蓋球場的時期，是一個不小的奇蹟。」

兵工廠名帥溫格。（資料照，法新社）

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