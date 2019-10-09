MLB》道奇面對國民終將夢碎？美名記曝一高層精準預言！

畢爾勒（左）與史崔斯柏格將在驟死戰對決。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕國民今靠著王牌薛哲（Max Scherzer）好投、以及老將齊默曼（Ryan Zimmerman）開轟助陣，以6：1擊退道奇，將系列戰逼進驟死賽，也讓整季稱霸國聯的道奇如今想要連三年闖進世界大賽的可能性再度被畫上大大的問號，《ESPN》記者帕森（Jeff Passan）就撰文指出，道奇現在面臨一個最糟糕的狀況，也就是在殊死戰必須面對國民王牌「天才小史」史崔斯柏格（Stephen Strasburg），而季後賽的不可預測性恐怕帶給道奇隊很大的衝擊。

帕森今在專欄提到，數個月前當國民勝率還在5成以下、而道奇戰績已在國家聯盟遙遙領先時，就有一位球團高層鐵口直斷表示：「唯一能夠阻擋道奇的，就是他們在短兵相接的系列賽碰到國民隊。」帕森指出，這個預言如今看起來在5戰3勝的分區賽可能又更精準了。

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帕森在文中寫道，季後賽的「天性」就是並非在例行賽中獲得最多場勝利的球隊就能笑捧最後的金盃，國民開季50場比賽寫下19勝31負的慘烈成績，季末卻逆勢搶下外卡門票，而從5月23日後的戰績為74勝38敗，在國聯唯一能與之匹敵的只有一支球隊，就是道奇。

道奇第五戰將派出畢爾勒（Walker Buehler）先發，或許可為球隊打一劑強心針，但陣中好手波洛克（A.J. Pollock）在此系列戰12支0吞下10K、貝林傑（Cody Bellinger）15支3，都是一大隱憂。

帕森提醒道奇，不要忘了國民隊要不是靠著索托（Juan Soto）的安打及釀酒人菜鳥葛里遜（Trent Grisham），現在早就被淘汰了，在這個每個人的表現都極為關鍵的高張力比賽中，道奇絕對沒有理由不得不小心國民的逆襲。「在季後賽，106勝與93的球隊是平等的，棒球世界的準則會在危急時刻一夕消失，屆時惡夢將會變得非常、非常真實。」

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