籃球》一則推特「惹禍」 NBA恐損失數億美元

火箭一哥哈登日前領軍在熱身賽出戰上海大鯊魚。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕NBA近年積極耕耘中國市場，每年皆在中國舉辦多場熱身賽，球星休季期間也頻繁的舉辦「中國行」與粉絲見面，多支球隊甚至會在農曆年間，穿著繡有簡體中文的球衣出賽，累積廣大的中國粉絲，但卻因火箭總管莫雷的一則推特，恐損失數億美元。

上季中國有8億人透過電視和網路觀看NBA，也帶來龐大的廣告商機，美國財經媒體《彭博週刊》推估，NBA商品、廣告和轉播權利金等價值，總計超過10億美元（約315億台幣），且年年都在成長。今年加上中國世界盃男籃的加乘效益，原預期能再攀新高，未料如今卻因挺港風波，面臨空前危機。

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中國已形成一股強大的「拒看NBA」、「拒買NBA商品」的風潮，來表達對於莫雷和NBA總裁席爾瓦挺港的不滿。中國藝人也串連抵制，拒絕出席所有關於NBA的季前活動。

對於中國集體抵制NBA的風潮，美媒認為，此舉是兩面刃，NBA在利益上的確損失慘重，但中國也會「自傷」。

騰訊體育今夏才與NBA簽下5年15億美元（約472.3億台幣）的天價轉播合約，如今宣布停播，將自負損失，且中國球迷也無法欣賞到世界最高等級的籃球聯賽。

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