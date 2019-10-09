羽球》戴資穎備戰訓練影片曝光 外媒讚嘆：無愧世界球后（影音）

世界球后戴資穎。（資料照，Badminton Photo提供）

〔體育中心／綜合報導〕台灣女單一姐戴資穎9月底重返世界球后寶座，儘管無緣拿下南韓公開賽冠軍，仍寫下4強最佳紀錄，而她將從15日展開連兩週「歐洲行」，參加丹麥、法國公開賽，目前人也在高雄國訓中心專心備戰，小戴日前社群媒體上分享三段訓練影片，讓網友們讚嘆連連，嚴格的訓練菜單打造「球后身手」也獲外媒大力讚揚。

戴資穎今天在社群媒體Instagram上PO出三段影片，寫著「早安～星期一繼續上工，分享一些練習小影片給你們看看」，一段是小戴準確抓住訓練員往各個方向扔出的球，訓練自己的反射能力，另一段是小戴大秀「金雞獨立」左右接球訓練平衡感，而最後一段則是她背對著訓練員，接住對方從後面丟到牆壁反彈回來的球。



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影片上傳後，許多網友對於戴資穎的訓練菜單議論紛紛，「厲害，不容易的練習」、「小戴真的好靈活喔」、「辛苦，但小戴好棒」、「小戴核心腹肌能量根本爆炸」，連世羽聯的官方IG用中文都留言替小戴加油。

而印尼《共和報》（Republika）也仔細分析了戴資穎三段訓練影片，認為藉由這三種不同的練習，能有效幫助小戴增加反射能力、平衡感和專注力，也大讚因為有她嚴格自律的態度，才有今日的「球后身手」。

而戴資穎丹麥公開賽首戰將對上世界排名25的泰國女將金達蓬，若打進8強有望再與「宿敵」依瑟儂交手；法國賽首輪對手為世界排名38的馬來西亞小將吳堇溦，8強戰預料將對上新科世錦賽冠軍辛度。

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