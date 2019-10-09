英雄聯盟世界賽》LMS香港態度晉級16強 美論壇引發挺港插曲

HKA晉級小組賽16強。（圖片取自HKA臉書）

〔體育中心／綜合報導〕《英雄聯盟》世界賽昨日進行第二天的入圍賽淘汰賽階段，台灣LMS賽區戰隊HKA（Hong Kong Attitude、香港態度）以3勝1敗擊敗LLA賽區的ISG（Isurus Gaming），順利晉級小組賽。

HKA首戰靠著前期上路的一波精彩會戰取得優勢，隨後穩定推動領先輕取ISG，第二戰同樣是前期一波會戰，這次HKA沒能拿下勝利遭到對手的阿卡莉連拿三顆人頭取得優勢，ISG同樣靠著這波會戰建立的優勢穩定推進，最終扳平戰局。

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第三戰HKA中路拿下擅長的角色庫奇，並成功把節奏拖到後期，雖然ISG上路的伊瑞莉亞表現出色，仍在自家高地前的最後一波會戰不敵HKA，讓HKA取得聽牌勝。第四戰，HKA掏出上路「砲娘」崔斯塔娜與下路「小法師」維迦，HKA在最後一波交換當中展現精彩的判斷，在ISG吃遠古巨龍時，HKA選擇分兵直拆對手主堡，其餘的人則負責拖延ISG回家的時間，最終成功拿下主堡，順利以3勝1敗晉級小組賽。

HKA晉級小組賽16強。（圖片取自HKA臉書）

同日的賽程當中，歐洲LEC賽區第三種子Splyce則與LCL賽區的UOL打好打滿，以3勝2敗晉級小組賽。

兩天的入圍賽結束後進行分組抽籤，最終結果HKA被分到A組，將和歐洲強隊G2、南韓第二種子GRF、北美第二種子C9同組，B組則是中國第一種子FPX、台灣第一種子JT、越南第一種子GAM以及歐洲第三種子SPY。

C組「死亡之組」的分組結果為：南韓第一種子SKT、歐洲第二種子FNC、中國第二種子RNG、北美第三種子CG。D組則是北美第一種子TL、台灣第二種子AHQ、中國第三種子IG以及南韓第三種子DWG。

小組賽16強名單出爐。（圖片取自推特）

而HKA的這場比賽還發生了小插曲，由於《爐石戰記》剔除挺港選手的資格引發爭議，讓HKA此役在美國《Reddit》論壇的討論串，因為大量的挺港言論遭到暫時封鎖，板主隨後也出來聲明，因為板規問題，不允許太多與主題無關的言論，因此暫時將該討論串給禁言，目前已經可以留言，並恭喜HKA晉級，但與比賽無關的挺港言論還是因板規遭到刪除。

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