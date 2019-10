MLB》韋蘭德生涯首度中三日先發 首局就被光芒轟垮（影音）

〔體育中心/綜合報導〕美聯分區季後賽,太空人握有2勝1敗優勢,今天對光芒派出強投韋蘭德(Justin Verlander)休息三天掛帥先發,希望早點結束這個系列賽,但他首局就被轟下3分,太空人暴露在被逼平的危險之中。

36歲韋蘭德本季對光芒投19.1局僅失1分,但今天是他生涯首次休息3天先發,結果他顯然球威下滑,首局就用了32球,幾乎是G1時三局的用球量,面對第二名打者潘姆(Tommy Pham)就被轟出陽春砲,接著又對崔志萬投出保送、再接連被德阿諾德(Travis d'Arnaud)、溫德(Joey Wendle)敲安打,一口氣失掉3分。

THE TROP IS GETTING LOUD!@RaysBaseball has put up 3 runs on Verlander in the 1st! pic.twitter.com/8lWgLDdY1x