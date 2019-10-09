MLB》韋蘭德生涯首度中三日先發 首局就被光芒轟垮（影音）

〔體育中心／綜合報導〕美聯分區季後賽，太空人握有2勝1敗優勢，今天對光芒派出強投韋蘭德（Justin Verlander）休息三天掛帥先發，希望早點結束這個系列賽，但他首局就被轟下3分，太空人暴露在被逼平的危險之中。

36歲韋蘭德本季對光芒投19.1局僅失1分，但今天是他生涯首次休息3天先發，結果他顯然球威下滑，首局就用了32球，幾乎是G1時三局的用球量，面對第二名打者潘姆（Tommy Pham）就被轟出陽春砲，接著又對崔志萬投出保送、再接連被德阿諾德（Travis d'Arnaud）、溫德（Joey Wendle）敲安打，一口氣失掉3分。

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THE TROP IS GETTING LOUD!@RaysBaseball has put up 3 runs on Verlander in the 1st! pic.twitter.com/8lWgLDdY1x — FOX Sports: MLB （@MLBONFOX） October 8, 2019

不過韋蘭德接下來三振了基爾梅爾（Kevin Kiermaier），化解二三壘有人的危機，目前比賽進行到2局上，光芒3：0領先。

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