日職》團隊火力不濟、大王不振 火腿想找回昔日打擊王執教

王柏融。（資料照，記者陳志曲攝）





〔體育中心／綜合報導〕日本火腿本季以65勝73負5和的慘澹成績作收，位居洋聯第5名無緣季後賽，團隊長打火力不振是主因，全隊93轟在洋聯敬陪末座，據《日刊體育》報導指出，火腿將招聘昔日打擊王、前中日二軍監督小笠原道大，擔任明年球季一軍的打擊要職。

日本火腿7月底還高居洋聯第二，未料8月份陷入大低潮，追平隊史最糟的8月份最多20敗紀錄，讓火腿一度跌到墊底，傷兵問題和打線不振成為失速主因。

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火腿團隊本季長打火力不足，導致得分能力下降，全隊僅敲出93轟，除了是洋聯倒數第一外，也是聯盟唯一沒破百轟的球隊，陣中只有2名打者敲出20轟以上，中田翔敲出全隊最多的24轟，大田泰示20轟居次，新洋砲「台灣大王」王柏融僅貢獻3轟，火腿希望聘來小笠原道大，藉由他的經驗和指導來改善球隊的打擊火力。

小笠原道大以獨特的「神主打法」打擊姿勢聞名，1996年以第3指名加盟火腿，效力長達10年，曾在2000、2001年拿下洋聯安打王，2002、2003年拿下打擊王，2006拿下打點、全壘打雙冠王，風光拿下年度MVP，並率隊奪下日本一總冠軍，隔年轉戰央聯讀賣巨人也榮膺年度MVP，2013年轉戰中日龍隊後在41歲時宣布引退。

小笠原道大日職生涯闖蕩19年，共累積2120支安打、378轟、1169分打點，生涯打擊率高達3成10。

小笠原道大。（資料照，記者林正堃攝）

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