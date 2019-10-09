MLB》馬查多推薦休瓦特接總ㄟ 遭教士球團打槍

休瓦特與馬查多過去曾共事7季。（USA Today Sports）

〔體育中心／綜合報導〕教士隊連續13年無緣季後賽，總教練季後被開除，明星三壘手馬查多（Manny Machado）最近向球團推薦新教練人選，不妨找他在金鶯時代的教頭休瓦特（Buck Showalter）來試試，但這個提議目前還沒被教士納入考量。

休瓦特是馬查多過去曾在金鶯共事過7年光陰，不過馬查多先是在2018年被球團交易到道奇、又在去年季後以10年3億美元合約加入教士，休瓦特則是去年季後因創史上最爛戰績遭金鶯開除。

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不過馬查多還是對休總頗有感情，根據ESPN記者歐尼（Buster Olney）指出，馬查多向管理曾推薦找休瓦特來取代日前被解雇的格林（Andy Green），但是這位看板球星的話語權可能還不夠，根據《聖地牙哥聯合論壇報》記者 Kevin Acee報導，教士總管裴勒（AJ Preller）目前不考慮休瓦特。

對此傳聞，美網友笑稱，也許休總到來可以讓近年來常偷懶惹議的馬查多態度變好一點。也有人認為，教士馬查多不該讓馬查多插手人事。

除了教士，大聯盟今年季後還有小熊、大都會、天使、巨人、皇家、海盜等6隊有總教練空缺。

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