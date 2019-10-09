足球》戰績不佳的代罪羔羊？ AC米蘭宣佈炒掉主帥

AC米蘭主帥詹保羅確定遭到球團解雇。（路透社）

〔體育中心／綜合報導〕經過外界數日的推測，義甲傳統豪門AC米蘭球團，最終宣佈將解聘主帥詹保羅（Marco Giampaolo），AC米蘭今年開季狀況不佳，義甲頭7場比賽僅拿下3勝另吞4敗，現階段暫時在義甲排名第13，因此球團決定讓這名今年才來執教的主帥打包走人。

義大利籍的詹保羅甫擔任AC米蘭教頭約3個月時間，並僅執教7場比賽即遭無情解雇，球團預計將找入另一名義大利籍的教頭皮奧利（Stefano Pioli）來頂替上主帥位缺。

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詹保羅因在執教恩波利（Empoli）和桑普多利亞（Sampdoria）時期，帶隊成績優異讓人印象深刻，因此今夏被找進義大利國內豪門AC米蘭來執教，只可惜來到大球隊的帶隊成績不理想外，球團也欠缺耐心，因而於這週國際比賽週決定更換主帥。

詹保羅執教AC米蘭的最後一場比賽，最終是以2：1作客驚險擊敗熱那亞，終止球隊的3連敗慘況，只是這3連敗之中，包括在主場以0：2輸給同城死敵國際米蘭。

AC米蘭上一戰才以2：1擊敗熱那亞，終止近期的3連敗。（資料照，美聯社）

皮奧利將可能接手AC米蘭的帥位。（資料照，法新社）

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