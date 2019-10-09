NBA》七六人狀元郎終於投進三分球！ 隊友、觀眾全瘋了（影音）

B.西蒙斯（左）投進三分球，恩比德（右二）比他還興奮。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕NBA季前熱身賽，費城七六人隊與廣州龍獅隊的比賽當中，七六人隊的狀元郎B.西蒙斯 （Ben Simmons）在比賽中終於投進他生涯第一個三分球，板凳席上的隊友全部都為他瘋狂慶賀。

B.西蒙斯貴為2016年的選秀狀元以及2017-18賽季的年度最佳新秀，但他生涯卻未曾投進任何一記三分球，2個賽季的三分球出手合計才17次。不投外線的缺點也讓他在季後賽吃足苦頭，許多球員在防守他時都會將防守範圍內收，因為B.西蒙斯完全不投三分球。

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今年季末他就曾強調自己會開始找回自己的三分投籃，而今天他就在比賽第二節時，於右邊45度角投進一顆大號的三分球，板凳區的隊友全部都站起來高舉雙手歡呼，全場的觀眾也都抱以如雷的掌聲，中鋒恩比德（Joel Embiid）更興奮地抱住B.西蒙斯。

這場比賽B.西蒙斯目前僅有一次三分出手，七六人隊在第三節結束後取得117：61的遙遙領先，B.西蒙斯是全場得分最高的選手，拿下21分8籃板7助攻。

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