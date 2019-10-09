MLB》關鍵一役全員皆兵！ 紅雀欲讓老將待命牛棚備戰G5

38歲老將韋恩萊特G3先發主投7.2局0失分。（資料照，今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕紅雀總教練席爾特（Mike Shildt）說到，在國聯分區系列賽對上勇士的第5戰，他可能會讓先發投手韋恩萊特（Adam Wainwright）在牛棚待命，這位38歲老將才在系列賽第3場先發，7.2局投球無失分的表現相當優異，無奈當時球隊慘遭勇士逆轉。

「我預期韋恩萊特是可以在G5投球的，至於哈德森（Dakota Hudson）的情況則比較不一樣，我們隊員現在都相當有自信，沒有什麼是不可能的。」席爾特接受訪問時表示：「如果韋恩萊特登板，代表他休息了兩天，哈德森上場的話，他才剛投完G4，這意味著他只休息1天而已。」

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教頭預計G5會讓韋恩萊特從牛棚出發。（資料照，美聯社）

至於第5戰兩隊的先發組合可能是紅雀的佛雷爾提（Jack Flaherty）對上勇士的佛提紐維奇（Mike Foltynewicz），席爾特補充說到佛雷爾提甚至在G4還想自動請纓上場後援，只是被教練回絕了，因為席爾特認為他們還需要他在第5戰先發出賽。

佛雷爾提將於G5代表紅雀先發。（資料照，今日美國）

勇士將派出佛提紐維奇於G5掛帥先發。（資料照，今日美國）

勇士這邊第5戰的牛棚奇兵將是佛里德（Max Fried），本季例行賽表現非常優異，且今年主要擔任先發工作的他，在分區系列賽前3場皆是後援出場，第4戰更有上場代跑的紀錄，是教練團相當信任的一員大將，勇士教頭史尼克（Brian Snitker）也確定G5會讓他繼續從牛棚出發。

佛里德本季例行賽拿下17勝，季後賽則是後援3場皆表現相當優異。（資料照，法新社）

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