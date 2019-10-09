MLB》洋基外野猛將手肘傷痊癒？ 期望歸隊出戰美聯冠軍賽

洋基外野手希克斯自認回復狀況良好，可以回歸陣中出戰美聯冠軍戰。（資料照，今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕洋基雖然本季傷兵滿營，但打線依舊火力滿點，分區系列賽以3連勝橫掃雙城晉級美聯冠軍戰，喜上加喜的是躺在傷兵名單2個多月的中外野手希克斯（Aaron Hicks）自認狀況良好，可以回歸陣中出戰美聯冠軍系列賽。

希克斯因右肘曲肌肌腱傷勢，從8月3日的比賽後就一直待在傷兵名單中，並且對上雙城的分區系列賽，希克斯也未被選進名單之中，假若希克斯真能如期歸隊，對洋基來說外野不只進攻火力，防守也將有所提升。

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「這是當然的，我已做好萬全的準備來迎接美聯冠軍系列賽，準備好重回棒球賽場，該做的事我都做了。」希克斯接受訪問時說：「這已經是2次他們（指洋基隊友們）在慶祝時我沒能在場，對我來說這真的很難受，我真的很想跟大家一起在贏球晉級的時候慶祝。」

其他未被選進分區系列賽名單中的球員包括，大物新人佛雷瑟（Clint Frazier）、一壘手福特（Mike Ford）、牛棚投手蒙哥馬利（Jordan Montgomery）和塔普利（Stephen Tarpley），大家都很努力訓練著，佛雷瑟表示：「我相信我們大家都已經準備好了，需要我們幫助的我們一定能立馬頂替上，並對球隊做出貢獻。」

至於傷兵名單中可能無法回歸的球員，尚有三壘手安杜哈爾（Miguel Andujar）和一壘手柏德（Greg Bird）。

洋基大物新人佛雷瑟。（資料照，美聯社）

洋基的年輕一壘手福特本季表現令人驚豔。（資料照，法新社）

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