MLB》光芒隊爆氣！飆史上最狂轉傳 0.73秒阻殺太空人快腿（影音）

〔體育中心／綜合報導〕無路可退的光芒隊今天在美聯分區系列賽再有爆氣表現，三名中線防守球員在第4局聯合上演超完美轉傳，在本壘前阻殺腳程飛快的艾圖維（Jose Altuve），讓太空人隊連一分都得不到，網友驚呼：「這是我看過史上最猛的轉傳」。

艾圖維慘遭觸殺。（法新社）

光芒隊今天對上中三日的韋蘭德首局就攻下3分，第四局光芒投手亞柏格（Ryan Yarbrough）被艾圖維敲出一壘安打，接著又被敲深遠中外野飛球。

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腳程飛快的艾圖維一溜煙想衝回本壘，孰料被中外野手基爾梅爾（Kevin Kiermaier）接到後快速回傳給游擊手阿德梅斯（Willy Adames），接著游擊手又一個強肩傳給捕手德阿諾德（Travis d'Arnaud），捕手再精準阻擋了艾圖維回本壘，讓太空人硬生生少一分。轉播單位重播顯示，阿德梅斯這球傳球時間只花0.73秒。

Alexa, show us the perfect relay. pic.twitter.com/Gxc29gYH7l — Cut4 （@Cut4） October 9, 2019

而下個半局，阿德梅斯又接著開砲，幫助光芒取得4：0領先。

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