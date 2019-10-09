MLB》光芒假先發超狂伸卡球位移 官網驚嘆：巫毒魔術（影音）

How the heck are you supposed to hit this?! pic.twitter.com/xPSMYdxRqY — Cut4 （@Cut4） October 8, 2019

〔體育中心／綜合報導〕光芒隊今天在主場迎戰太空人隊，進行美聯分區系列賽的第四場比賽，光芒隊假先發卡斯提歐（Diego Castillo）一顆驚人的98.8英哩的伸卡球，讓大聯盟官網也忍不住讚嘆是：「巫毒魔術。」

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卡斯提歐首局面對太空人隊MVP「阿土伯」艾圖維（Jose Altuve），於2好0壞時投出一顆98.8英里的驚人伸卡球，這球誇張的位移讓艾圖維看得到打不到，最終只能狼狽地揮棒落空遭三振出局。

這顆伸卡球的轉速為2206轉，水平位移來到18.7英吋，本季卡斯提歐伸卡球的平均水平位移為16.2英吋，僅稍微高於聯盟平均，不過這球的位移若是以平均來計算的話，將會排在本季位移量第8名（至少投100顆球）。

卡斯提歐今天先發1.1局投出3次三振，被敲1支安打投出1次保送沒有失分。

卡斯提歐。（法新社）

Absolutely FILTHY 99mph fastball from Diego Castillo to Jose Altuve



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