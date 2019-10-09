MLB》光芒將太空人逼至生死戰 突破不思議數據差一步

光芒首局就打爆韋蘭德。（美聯社）

〔記者龔乃玠／綜合報導〕面對僅休3天的太空人大魔王韋蘭德，光芒隊開賽就轟下大局，加上6投協力演出完美的「牛棚日」，終場以4：1逼進美聯分區賽最終戰，將在11日於太空人主場一戰定生死。

光芒隊於G1遭韋蘭德封鎖7局，教頭凱許苦笑說「被韋蘭德了」，今光芒首局就撼動大魔王，潘姆敲陽春砲，德阿諾德、溫德也補上適時安打，單局狂攻3分大局。韋蘭德第1局就投32球，寫自2017年6月後最多球紀錄。

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潘姆率先開轟。（法新社）

4局下，阿德梅斯再轟陽春砲，讓韋蘭德3.2局掉4分黯然退場。36歲的他，過去季後賽僅有一次短暫休息後扛先發，且是遇雨擾局僅投1局、才又迅速扛另一戰先發，今年在首戰投百球後休3天登場，球威盡失，被敲多達4顆超過107英里的強勁球。

阿德梅斯也補上一發陽春砲。（法新社）

全大聯盟牛棚防禦率最低的光芒隊，此役祭出「牛棚日」，6投合計封鎖太空人，僅普奇在8局上遭奇里諾斯轟陽春砲掉分。9局上，一度面臨一、三壘有人危機，光芒叫上史奈爾收尾，漂亮化解危機，將系列賽逼成2：2平手。

光芒團隊薪資全大聯盟墊底，先前已突破28.2%晉季後賽、14.3%晉分區賽的季前預測，若11日於太空人主場再贏球，將突破5.3%贏下分區賽的不思議數字，不過太空人將推出完整休息4天的柯爾，要贏並不容易。

韋蘭德休三日登板，先發3.2局掉4分黯然退場。（今日美國）

賈西亞單場4安猛打賞。（法新社）

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